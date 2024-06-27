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В Эстонии школьников исключили из шествия из-за отказа носить ленты в цветах флага Украины
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:55

В Эстонии школьников исключили из шествия из-за отказа носить ленты в цветах флага Украины

Эстонских школьников из организации "Юные орлы" исключили из участия в шествии в Нарве за отказ носить ленточки с оттенками украинского флага, как сообщило издание Postimees, ссылаясь на представителя организации.

Издание написало, что несколько участников добровольного молодежного объединения "Юные орлы" (Noored Kotkad) были отстранены от участия в шествии после того, как отказались прикрепить ленточки в цвете украинского флага.

Представитель группировки, Ричард Лемендик, подтвердил газете факт произошедшего инцидента. Он уточнил, что "Юные орлы" являются частью более крупного объединения — воинственной организации "Кайтселийт", и всем подразделениям было дано указание "носить сине-желтый флаг на своей форме во время крупного события".

При этом Лемендик отметил, что главной целью деятельности "Юных орлов" является патриотическое воспитание.

Фото: www.flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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