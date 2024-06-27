Эстонских школьников из организации "Юные орлы" исключили из участия в шествии в Нарве за отказ носить ленточки с оттенками украинского флага, как сообщило издание Postimees, ссылаясь на представителя организации.



Издание написало, что несколько участников добровольного молодежного объединения "Юные орлы" (Noored Kotkad) были отстранены от участия в шествии после того, как отказались прикрепить ленточки в цвете украинского флага.



Представитель группировки, Ричард Лемендик, подтвердил газете факт произошедшего инцидента. Он уточнил, что "Юные орлы" являются частью более крупного объединения — воинственной организации "Кайтселийт", и всем подразделениям было дано указание "носить сине-желтый флаг на своей форме во время крупного события".



При этом Лемендик отметил, что главной целью деятельности "Юных орлов" является патриотическое воспитание.

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