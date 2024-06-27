Прибалтийские государства и Польша выступили с инициативой по созданию оборонительных сооружений вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией. Цель проекта — обеспечить защиту блока от потенциальных военных и гибридных угроз со стороны Москвы, сообщает Reuters.
В обращении к руководству ЕС лидеры этих стран подчеркнули острую необходимость в создании оборонной инфраструктуры для противодействия комплексным вызовам, включающим военные и невоенные аспекты, дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки спровоцировать миграционный кризис.
Предложение возникло на фоне недавних пограничных инцидентов. В 2021 году на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой разразился миграционный кризис, который ЕС связал с действиями белорусских властей. В 2023 году Финляндия начала закрывать пограничные переходы с Россией, обвинив Москву в содействии нелегальной миграции.
Авторы инициативы настаивают на принятии экстренных мер по защите внешней границы ЕС как военными, так и гражданскими средствами. По оценкам дипломатических источников, реализация проекта по созданию 700-километровой оборонительной линии потребует около 2,67 миллиарда долларов.
Польша, Литва, Латвия и Эстония подчеркивают необходимость координации с НАТО при создании оборонительного рубежа. Этот вопрос планируется обсудить на предстоящем саммите в Брюсселе, где особое внимание будет уделено инвестициям в оборону в контексте продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.
Предложение о создании наземной оборонительной линии дополняет более раннюю инициативу Греции и Польши по разработке общеевропейской системы противовоздушной обороны, аналогичной израильскому "Железному куполу". Эта идея получила одобрение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая подчеркнула необходимость поддержки Украины и одновременного укрепления обороноспособности ЕС.
Подобное предложение также выдвигал руководитель крупнейшего европейского производителя вооружений, немецкого концерна Rheinmetall, Армин Паппергер.
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