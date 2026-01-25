Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Остров Вормси в Эстонии
© commons.wikimedia.org by KalervoK is licensed under CC BY 3.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 3:10

Эстония сворачивает с туристических троп — и вдруг становится так тихо, что хочется остаться

Хийумаа в Эстонии привлекает туристов маяками и дикой береговой линией — тревел гиды

Эстония умеет удивлять без громких аттракционов — иногда достаточно сойти с привычных маршрутов, и вокруг становится заметно тише. В этой стране островов и сосновых берегов легко поймать редкое ощущение "всё успел", потому что темп здесь спокойнее, чем в большинстве туристических столиц. А ещё прошлое — от средневековых стен до следов советской эпохи — встречается буквально по дороге на прогулку.

Острова, где тишина звучит громче города

У Эстонии — тысячи островов, и значительная часть из них остаётся малолюдной: сюда едут не за толпами и очередями, а за воздухом, просторными пляжами и длинными велосипедными дорожками. Особенно часто любители природы выбирают Хийумаа и Сааремаа. Хийумаа запоминается маяками, "дикой" береговой линией и лесами, где легко почувствовать себя наедине с северным пейзажем. Сааремаа воспринимается как место для перезагрузки: здесь ценят спокойные прогулки, сочетание моря и зелени и возможность выстроить день без спешки.

Отдельная прелесть островов — сезонность. Летом больше активности и событий, а в прохладные месяцы островная жизнь становится почти камерной: меньше посетителей, больше пространства и ощущение, что природа принадлежит только вам.

Неочевидные точки рядом с Таллином

Если хочется необычной истории, стоит присмотреться к Найссаару недалеко от столицы. Остров хранит следы военной эпохи: заброшенные сооружения и детали прошлого создают особую, немного "забытую" атмосферу, которую смягчает густая зелень и морской ветер.

Ещё одно место с сильным контрастом — карьер Румму. Он известен тем, что после прекращения работ вода постепенно заполнила выработку, и теперь над прозрачной бирюзовой гладью видны фрагменты сооружений и техники. Сюда приезжают ради прогулок, купания и дайвинга, но главное впечатление — сочетание белого известняка и полузатопленных следов индустриальной истории.

Таллин: средневековье в кадре и современность за углом

Столица Эстонии хороша тем, что не застревает в открытках. С одной стороны — Старый город с мощёными улицами и видами с холма Тоомпеа, с другой — живые современные кварталы. Для спокойной прогулки подходит парк Кадриорг и музейные пространства рядом, а если тянет к городской энергии — творческая среда Теллискиви с уличным искусством, кофейнями и небольшими магазинами. На контрасте работает и Ноблесснер: обновлённая прибрежная зона, где приятно просто идти вдоль воды и останавливаться на кофе.

Формула поездки в Эстонию часто получается простой: день — на островах или в природных локациях, вечер — в Таллине. Паромы до крупных островов обычно воспринимаются как часть путешествия, а не "трансфер", поэтому дорога не утомляет, а настраивает на нужный ритм.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

