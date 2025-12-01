Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:01

Обмен колпаками на Новый год превращает праздник в риск: одна деталь корпоратива может оставить вас без волос

Трихолог Синкир предупредил об облысении из-за обмена новогодними шапками на корпоративах

Новогодние корпоративы могут обернуться неожиданной проблемой для здоровья волос, об этом сообщает Daily Mail. Трихолог Сэм Синкир рассказал, что распространённая праздничная привычка — обмен новогодними шапками и колпаками — способна привести к заразным кожным инфекциям и последующему облысению.

Как праздничные аксессуары становятся источником инфекции

Синкир объяснил, что такой обмен головными уборами создаёт высокий риск передачи стригущего лишая. По его словам, грибковые споры легко распространяются через предметы общего пользования: полотенца, расчёски, наволочки и праздничные шапки.

"Его грибки легко передаются между людьми, которые используют общие предметы быта и одежду, такие как полотенца, расчески, щетки для волос, наволочки и, конечно же, шапки", — объяснил трихолог.

Специалисты отмечают, что заражение часто проходит незаметно. Первые симптомы могут проявиться не сразу, и человек продолжает пользоваться общими аксессуарами, способствуя дальнейшему распространению грибка. На корпоративных мероприятиях, где атмосфера обычно не предполагает особой осторожности, такие ситуации случаются особенно часто.

Чем опасен стригущий лишай и как предотвратить последствия

Синкир рассказал, что на ранних этапах заболевание хорошо поддаётся лечению: специальные шампуни и противогрибковые средства помогают справиться с инфекцией. Но при длительном отсутствии внимания к проблеме на коже головы могут появиться чётко выраженные проплешины, требующие длительного восстановления.

"Лучший совет — не делиться новогодними колпаками с друзьями и коллегами, чтобы свести к минимуму риск подхватить опасные микробы", — заключил специалист.

Эксперты подчёркивают, что соблюдение элементарных гигиенических правил во время корпоративов позволяет защитить себя от неприятных последствий и сохранить здоровье волос, даже если праздник проходит в самой непринуждённой обстановке.

