Теперь можно не платить налоги при продаже квартиры: новые правила, которые ты должен знать

С 2025 года вступили в силу новые правила, которые ужесточают налоговые льготы при продаже недвижимости в России. В частности, для того чтобы не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры, необходимо владеть ею непрерывно в течение трех или пяти лет, в зависимости от того, как была приобретена недвижимость. Эти изменения были обсуждены и поддержаны Госдумой в первом чтении 23 октября. Эксперт Сергей Шилкин из «Актион Бухгалтерия» пояснил новые правила, которые затрудняют использование схем для обхода уплаты налога.

Базовые утверждения и описания перерабатываемого текста

По словам Сергея Шилкина, теперь для безналоговой продажи квартиры важно, чтобы срок владения был непрерывным, то есть не прерывался даже на день. Это означает, что если квартира была продана или подарена, а затем возвращена обратно, срок владения будет обнуляться, и право на безналоговую продажу утрачивается. Таким образом, схемы, когда жилье переоформляется между родственниками, чтобы выполнить требования для льготы, больше не сработают.

Новые правила обеспечивают больший контроль со стороны налоговых органов и исключают манипуляции с целью избежать уплаты налога. Однако эксперты предупреждают, что такие изменения могут вызвать юридические споры, особенно в случае сделок между родственниками или при разделе имущества в случае развода.

Сравнение: Старые и новые правила налогообложения при продаже недвижимости

Параметр Старые правила Новые правила Срок владения для льготы 3 или 5 лет в зависимости от условий приобретения Требуется непрерывный срок владения без прерываний. Передача недвижимости в семье Использование схемы дарения и возвращения собственности для ускорения срока. Переоформление между родственниками обнуляет срок. Контроль за соблюдением правил Были сложности с контролем за манипуляциями. Упрощение контроля за налоговыми органами, закрытие лазеек для манипуляций.

Советы шаг за шагом: Как правильно продать квартиру и не заплатить налог

Планируйте продажу с учетом срока владения

Чтобы избежать уплаты НДФЛ, необходимо учитывать, что срок владения квартирой должен быть непрерывным. Даже если квартира была передана между членами семьи или переоформлена, этот срок обнуляется. Подготовьте все необходимые документы

Перед продажей квартиры соберите все документы, подтверждающие срок владения и основания приобретения недвижимости. Это поможет вам избежать налоговых проблем и споров. Не используйте схемы дарения или передачи собственности

С учетом новых правил схема «подарить квартиру и вернуть обратно» уже не является вариантом для уклонения от уплаты налога. Лучше всего подождать необходимое время для соблюдения требований и избежать дополнительных юридических рисков. Консультируйтесь с юристом

Если вы планируете сложные сделки с недвижимостью (например, при разводе или разделе имущества), обратитесь к юристу для получения подробных рекомендаций, чтобы избежать споров и дополнительных налоговых выплат.

А что если…?

А что если вы приобрели квартиру в браке, а затем передали её супругу или супруге при разводе? В таком случае стоит внимательно рассчитать срок владения и, возможно, проконсультироваться с юристом, поскольку в новом законе могут возникнуть споры по переходным моментам, и такие сделки могут потребовать дополнительных разъяснений.

Плюсы и минусы

Способ действия Плюсы Минусы Соблюдение непрерывного срока владения Позволяет продать квартиру без уплаты НДФЛ. Может потребоваться дополнительное время для соблюдения требований. Отказ от схем переоформления собственности Исключает риски потери права на льготу. Не всегда удобно в случае необходимости быстро продать квартиру. Консультации с юристом Помогает избежать юридических проблем и споров. Дополнительные расходы на услуги специалиста.

FAQ

Как долго нужно владеть квартирой, чтобы продать её без налога?

Необходимо владеть квартирой непрерывно в течение трех или пяти лет, в зависимости от того, как была приобретена недвижимость. При переоформлении или продаже срок владения обнуляется.

Можно ли использовать схему с дарением квартиры, чтобы избежать уплаты налога?

Нет, с введением новых правил схема дарения квартиры и её последующего возвращения не поможет избежать уплаты налога.

Что делать, если срок владения квартирой не является непрерывным?

В таком случае вы будете обязаны уплатить НДФЛ при продаже квартиры. Лучше всего дождаться, пока срок владения станет непрерывным.

Мифы и правда

Миф: Можно избежать налога, если квартиру передать в дар и затем вернуть.

Правда: С введением новых правил, такие схемы больше не работают, и срок владения будет обнуляться.

Миф: Если квартира была в собственности больше 3 лет, налог не нужно платить.

Правда: Для безналоговой продажи срок владения должен быть непрерывным, иначе придется платить налог.