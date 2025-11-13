Почему все больше людей выбирают квартиры без отделки? Я разобрался в причинах этого тренда

В последние годы в России наблюдается тенденция, при которой покупатели всё чаще выбирают квартиры без отделки, а также с самой минимальной отделкой от застройщика. Это связано с желанием сэкономить на ремонте или адаптировать жилье под личные предпочтения. Эксперты девелоперской компании RS Group отметили, что интерес к квартирам с готовым ремонтом значительно снизился.

По данным аналитиков RS Group, всё больше россиян предпочитают квартиры без отделки, с целью сделать ремонт самостоятельно после получения ключей. Это подтверждают результаты опроса, где 33% респондентов выбрали квартиры без отделки. Для 26% предпочтительным вариантом стала квартира с базовой отделкой от застройщика, что помогает избежать дополнительных затрат и устранения недочетов, которые могут возникнуть в процессе. Однако 30% опрошенных готовы заплатить за качественный ремонт и нанять профессиональных дизайнеров и строителей.

Кроме того, 45% респондентов заявили, что никогда не будут покупать квартиры с отделкой от застройщика, а 8% предпочли бы взять ипотеку и включить стоимость отделки в общую цену жилья.

Сравнение: Покупка жилья с отделкой и без отделки

Вариант покупки Описание Преимущества Потенциальные риски Квартиры без отделки Жилье без ремонта, покупатель самостоятельно делает отделку. Возможность адаптировать жилье под собственные предпочтения. Потребуется время и дополнительные расходы на ремонт. Квартиры с минимальной отделкой Жилье с простой отделкой, оставляющее возможность для улучшений. Экономия времени, уменьшение затрат на устранение дефектов. Не всегда удается избежать недочетов в отделке. Квартиры с готовым ремонтом Жилье с полным ремонтом, готовое к проживанию. Нет необходимости тратить время и деньги на ремонт. Высокая стоимость, возможные скрытые дефекты в ремонте.

Советы шаг за шагом: Как выбрать подходящую квартиру

Оцените свои возможности по ремонту

Прежде чем покупать квартиру без отделки, важно оценить свои финансовые и временные возможности для ремонта. Это также включает выбор дизайна и рабочей силы, если вы хотите сделать ремонт самостоятельно. Убедитесь в качестве отделки от застройщика

Если вы выбираете квартиру с отделкой, обратите внимание на качество работы. Иногда даже базовая отделка может сэкономить вам время и деньги, если застройщик хорошо потрудился над ней. Планируйте бюджет на ремонт

В случае, если вы решите самостоятельно делать ремонт, важно заранее рассчитать бюджет. Знайте, какие материалы вам понадобятся, сколько будет стоить работа и как долго будет длиться процесс. Найдите профессионалов

Если вы хотите сделать качественный ремонт, наймите специалистов — дизайнеров и строителей. Это может потребовать дополнительных затрат, но даст гарантии на результат.

А что если…?

А что если у вас нет времени или желания заниматься ремонтом, но вы хотите приобрести квартиру с качественной отделкой? В таком случае, стоит обратить внимание на жилье с хорошим качеством отделки, но не забудьте также провести детальную проверку всех аспектов — от состояния материалов до работы специалистов.

Плюсы и минусы

Способ покупки Плюсы Минусы Квартира без отделки Возможность полного контроля над ремонтом. Требуется время и дополнительные расходы на отделку. Квартира с минимальной отделкой Экономия времени и денег на частичном ремонте. Недочеты в отделке могут потребовать дополнительных затрат. Квартира с готовым ремонтом Сразу готова к заселению, минимальные усилия. Высокая стоимость, возможны скрытые дефекты.

FAQ

Какие преимущества у квартиры без отделки?

Это возможность полностью адаптировать жилье под свои потребности и вкус. Однако придется тратить время и деньги на ремонт.

Как выбрать квартиру с минимальной отделкой от застройщика?

Важно проверять качество отделки, чтобы избежать дополнительных затрат на устранение дефектов в будущем.

Можно ли снизить стоимость квартиры с ремонтом за счет ипотеки?

Некоторые покупатели выбирают ипотечные кредиты для покупки квартир с готовым ремонтом, включая стоимость отделки в кредит.

Мифы и правда

Миф: Квартиры с готовым ремонтом всегда дороже и хуже по качеству.

Правда: Квартиры с ремонтом могут быть дороже, но если отделка выполнена качественно, то это позволяет избежать проблем с ремонтом в будущем.

Миф: Квартиры без отделки — это всегда плохой выбор.

Правда: Покупка квартиры без отделки может быть выгодной, если вы готовы инвестировать в качественный ремонт, который будет соответствовать вашим предпочтениям.