новостройка в Богородском
новостройка в Богородском
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Артём Кожин Опубликована сегодня в 13:02

До Нового года на вторичном рынке будут скидки: вот что я ожидаю от продаж квартир

В России ожидают скидки на вторичные квартиры до Нового года из-за изменений в налогах

В конце 2025 года на российском рынке недвижимости может наблюдаться всплеск продаж вторичных квартир, при этом продавцы будут готовы предложить скидки. Этот процесс, по прогнозам экспертов, связан с возможным ужесточением налоговых льгот при сделках с жильём, что может побудить собственников ускорить продажу до конца года.

Базовые утверждения и описания перерабатываемого текста

Согласно прогнозам Александра Чернокульского, директора компании "Жилфонд", собственники вторичных квартир, которые хотят избежать потенциальных налоговых последствий, могут начать продавать свою недвижимость с дисконтом. Это связано с предполагаемыми изменениями в налоговой политике, которые вступят в силу в 2026 году. Владельцы квартир, опасаясь увеличения налоговых выплат, могут поспешить завершить сделки до Нового года.

Сравнение: Возможные последствия изменений в налоговом законодательстве

Способ влияния на рынок Описание Преимущества для продавцов Потенциальные риски
Изменения в Налоговом кодексе Поправки касаются налоговых льгот при продаже жилья, требуют непрерывного срока владения. Возможность избежать новых налогов при продаже до 2026 года. Риск переплаты налога в будущем, если не успеть продать.
Скидки при продаже квартир Продавцы могут предложить скидки для привлечения покупателей до Нового года. Быстрая продажа с небольшим дисконтом, минимизация налоговых рисков. Возможная потеря части прибыли из-за скидки.

Советы шаг за шагом: Как избежать налоговых рисков

  1. Понимание изменений в налоговом законодательстве
    Прежде чем принимать решение о продаже квартиры, стоит тщательно ознакомиться с возможными изменениями в налоговом законодательстве. Важно понимать, как новые поправки повлияют на ваш налог при продаже жилья и какие сроки владения необходимы для получения льгот.
  2. Планирование продажи до Нового года
    Если вы хотите избежать непредвиденных налоговых расходов, стоит рассмотреть возможность продажи квартиры в ближайшие месяцы. Это позволит завершить сделку до вступления новых правил в силу, а также избежать изменений в налоговых льготах.
  3. Оценка стоимости и установка скидки
    Чтобы быстро продать квартиру и избежать возможных проблем с налогами, продавцы могут предложить небольшие скидки. Это позволит привлечь больше покупателей и ускорить процесс сделки.
  4. Консультация с налоговыми экспертами
    Рекомендуется проконсультироваться с юристами или налоговыми консультантами, чтобы точно понять, как изменения в законодательстве повлияют на вашу сделку и какие шаги необходимо предпринять для минимизации налоговых рисков.

А что если…?

А что если вы хотите продать квартиру, но не хотите терять в прибыли? В таком случае стоит оценить влияние предполагаемых изменений на ваш налог и, если нужно, немного снизить цену для быстрого завершения сделки до конца 2025 года. Это позволит вам избежать дополнительных затрат и не упустить выгоду.

Плюсы и минусы

Способ Плюсы Минусы
Продажа до 2026 года Сохранение налоговых льгот и избежание новых налоговых последствий. Возможно, придется снизить цену продажи.
Предложение скидки Ускоренная продажа, привлечение большего числа покупателей. Потеря прибыли из-за скидки.
Консультация с юристом Получение точной информации о налоговых последствиях. Стоимость консультации.

FAQ

Как изменения в Налоговом кодексе повлияют на налоги с продажи жилья?
Поправки требуют, чтобы квартира находилась в собственности от трех до пяти лет, чтобы получить освобождение от налога. Если срок владения меньше, то налог на доход будет действовать.

Когда лучше продавать квартиру, чтобы избежать повышенных налогов?
Лучше продать недвижимость до конца 2025 года, чтобы избежать новых налоговых последствий, которые вступят в силу с 2026 года.

Можно ли продать квартиру с скидкой и избежать дополнительных налоговых затрат?
Да, предложив скидку, вы можете ускорить процесс продажи и избежать новых налоговых последствий, при этом соблюдая требования законодательства.

Мифы и правда

Миф: Ужесточение налоговых льгот значительно повлияет на цену недвижимости.
Правда: Несмотря на возможный всплеск продаж, изменения в законодательстве, скорее всего, не окажут существенного влияния на общую статистику рынка недвижимости.

Миф: Продавцы будут массово снижать цены, чтобы избежать новых налогов.
Правда: Скидки будут предложены лишь некоторыми продавцами, которые хотят ускорить продажу и минимизировать риски.

