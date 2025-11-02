Собираетесь в дальнюю поездку? Эти 15 вещей спасут вас на трассе

Долгая поездка на автомобиле — это всегда захватывающее приключение, но чтобы оно прошло без неприятных сюрпризов, важно заранее подготовиться. Вот список вещей, которые могут понадобиться в длительном путешествии, чтобы сделать его более комфортным и безопасным.

1. Сервисная книжка (если машина на гарантии)

Если ваш автомобиль ещё на гарантии, сервисная книжка может понадобиться в случае поломки. Важно иметь её при себе, так как она поможет подтвердить право на бесплатный ремонт в сервисе. Если сервисная книжка электронная, все данные хранятся в базе у дилера, но наличие бумажной версии также полезно для подтверждения.

Совет: Перед поездкой уточните условия гарантии для разных частей автомобиля, чтобы избежать неожиданных расходов.

2. Канистра с топливом

Далеко не всегда заправки находятся рядом, а порой можно оказаться в ситуации, когда ближайшая АЗС закрыта. Чтобы не оказаться без топлива на полпути, возьмите с собой канистру с запасом топлива. Помните, что для перевозки топлива нужно использовать специальные канистры, так как пластиковые бутылки могут расплавиться от нагрева.

3. Буксировочный трос

Буксировочный трос — это важный элемент для любого путешественника. Он может понадобиться в случае, если автомобиль застрянет в грязи или возникнут другие технические проблемы. Убедитесь, что трос выдерживает нагрузку, которая в два раза превышает вес вашего автомобиля. Лучше выбирать трос с крюками для удобства.

4. Компрессор

Для подкачки колёс всегда удобно иметь в машине компрессор. Он работает от прикуривателя и быстро подкачивает спущенные колёса, особенно если не хочется тратить время на ручной насос. Компрессор с манометром позволит контролировать давление в шинах.

5. Запасное колесо и домкрат

Запасное колесо — это обязательный элемент в долгой поездке. Убедитесь, что оно в хорошем состоянии, а домкрат подходит для веса вашего автомобиля. Подкатной домкрат удобнее в использовании, так как требует меньше усилий. Помните, что его грузоподъёмность должна быть выше веса вашего автомобиля на 200-300 кг.

6. Набор для ремонта шин

Иногда можно наехать на гвоздь или саморез, и для этого нужен ремкомплект для шин. Этот комплект поможет залатать небольшие отверстия, не дожидаясь мастера. Однако стоит помнить, что боковой порез можно только заменить, заплатка здесь не поможет.

7. Перчатки

Для работы с инструментами или заменой колеса перчатки — незаменимый аксессуар. Они защищают руки от грязи, травм и помогают не уронить инструменты. Лучше всего использовать хлопчатобумажные перчатки с прорезиненной ладонью, чтобы инструменты не выскальзывали.

8. Моторное масло

Если ваш автомобиль на длинном маршруте потребляет больше масла, чем обычно, полезно взять с собой литр масла того же бренда и с теми же характеристиками. Это поможет избежать перегрева двигателя и продлить его работу. Для поездки по жаркому региону лучше выбирать масло с более высокой вязкостью.

9. Предохранители

Хорошо иметь при себе запасные предохранители для автомобиля. Например, в дороге могут перегореть предохранители прикуривателя, если через него питаются сразу несколько приборов, таких как навигатор, видеорегистратор и антирадар.

10. Присадка для топлива

На некоторых заправках топливо может быть низкого качества. В этом случае стоит иметь с собой присадку, которая поможет улучшить октановое число и предотвратить проблемы с топливной системой.

Совет: Лучше всего заправляться на проверенных заправках, чтобы не использовать присадки, но если пришлось, эта добавка может помочь предотвратить поломки.

11. Солнцезащитный экран

Когда на улице жарко, а в машине не всегда можно найти тень, солнцезащитный экран поможет предотвратить перегрев в салоне. Это особенно полезно, если вам предстоит долго стоять на солнце или застрять в пробке.

12. Накидка на сиденье

Чтобы не испачкать сиденья в машине или защитить их от пятен, можно использовать накидки. Если не хотите покупать специальную модель, можно просто использовать ненужную ткань, нарезанную по размеру сидений.

13. Термос или термокружка

Чтобы всегда иметь под рукой горячий напиток, возьмите с собой термос или термокружку. Термос удобно использовать для чая или кофе на всю семью, а термокружка будет полезна для водителя. Главное, чтобы она подходила к подстаканнику машины и не разливалась при резком торможении.

14. Рулон мешков для мусора

Мешки для мусора пригодятся не только для отходов, но и как запасные пакеты в случае рвоты или загрязнения. Они займут мало места и помогут поддерживать порядок в автомобиле.

15. Пятновыводитель

Независимо от того, насколько аккуратно вы путешествуете, пятна на одежде могут возникнуть в любом моменте. Пятновыводители в виде карандашей или мыла помогут быстро устранить загрязнения и поддерживать одежду в чистоте.

16. Раскладной столик и газовая горелка

Если по пути не будет удобных площадок для отдыха, удобный раскладной столик поможет сделать пикник в дороге. А газовая горелка позволит вам приготовить еду или вскипятить воду на остановке. Это компактный и удобный вариант для дальних поездок.

17. Запасная банковская карта и копии документов

Очень полезно иметь с собой запасную банковскую карту, чтобы в случае утери основного кошелька быстро перевести деньги. Также не забудьте копии документов, чтобы в случае их потери иметь возможность вернуть оригиналы.

18. Термосумка или автохолодильник

Для хранения еды и напитков в жаркую погоду возьмите с собой термосумку или автохолодильник. Это поможет сохранить продукты свежими, а напитки — холодными, особенно если путешествуете в тёплое время года.