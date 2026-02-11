Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ароматерапия и концентрация
Ароматерапия и концентрация
© NewsInfo.Ru by Марина Егорова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 1:10

Запах, который включает мозг на полную: смесь масел неожиданно усилила память и внимание

Запахи способны влиять на состояние человека сильнее, чем принято считать, и ученые все чаще проверяют это экспериментально. Новое исследование показало, что определённая смесь эфирных масел может улучшать память, внимание и субъективную бодрость у здоровых взрослых. При этом усиление мозгового метаболизма оказалось не главным фактором такого эффекта. Об этом сообщает журнал Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

Как ароматы воздействуют на мышление

Эфирные масла используют для поддержки психоэмоционального состояния на протяжении столетий, но научные доказательства их влияния на когнитивные функции долгое время оставались фрагментарными. Ранее было показано, что отдельные ароматы, например розмарин или шалфей, могут поддерживать концентрацию и память. Эти данные особенно актуальны на фоне современных проблем с удержанием фокуса, когда постоянные переключения задач истощают внимание и снижают эффективность мышления, что хорошо видно при частых переключениях внимания.

При этом ароматерапия чаще опирается не на одиночные масла, а на сложные композиции. Смесь Genius была создана с расчетом на синергетический эффект компонентов — от пачули и ладана до цитрусовых нот. Исследователи решили проверить, способна ли такая комбинация дать более выраженный результат, чем одно масло с уже известными свойствами.

"Я давно изучаю влияние ароматов эфирных масел на когнитивные способности и настроение", — рассказал автор исследования Марк Мосс.

Ход исследования и участники

В эксперименте участвовали 90 здоровых взрослых, которых разделили на три сопоставимые по полу и возрасту группы. Первая группа вдыхала аромат смеси Genius, вторая — эфирное масло шалфея, выбранное в качестве положительного контроля. Третья группа находилась в помещении без ароматов и служила контрольной. Исследование проводилось по принципу двойного слепого контроля, чтобы исключить эффект ожиданий.

Все участники выполняли серию компьютерных заданий на память, внимание и вычислительные навыки. Тесты включали запоминание слов и чисел, а также задания на рабочую память и последовательности. Параллельно фиксировались изменения активности мозга в префронтальной коре.

Результаты и ощущения участников

Группа, вдыхавшая смесь Genius, показала лучшие результаты в заданиях, связанных с памятью и исполнительными функциями, по сравнению с контрольной группой. По ряду показателей эффект оказался выше, чем при использовании одного лишь шалфея, что поддерживает идею синергии компонентов. Участники также отмечали большую бодрость и меньшую умственную усталость после тестирования, что перекликается с данными о пользе даже кратких форм восстановления, включая короткий дневной сон.

Физиологические измерения показали усиленное потребление кислорода мозгом при вдыхании ароматов. Однако статистической связи между ростом метаболической активности и улучшением результатов тестов выявлено не было, что указывает на более сложные механизмы воздействия.

Ограничения и выводы

Авторы отмечают, что дозировка ароматов не была строго стандартизирована, так как использовался диффузор, а дыхание у людей различается. Кроме того, исследование оценивало лишь краткосрочный эффект одного сеанса, поэтому долгосрочные последствия остаются неизвестными.

В целом работа показывает, что эфирные масла могут служить вспомогательным инструментом для поддержки когнитивных функций и субъективной бодрости. При этом ученые подчеркивают: подобные средства не являются самостоятельным методом лечения и должны рассматриваться как часть более широкого подхода к здоровому образу жизни.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Наношу это между слоями туши — ресницы выглядят как с наращиванием 10.02.2026 в 20:15

Прозрачная пудра между слоями туши может заменить накладные ресницы. Разбираем, как работает этот бьюти-трюк и кому он подойдёт.

Читать полностью » Считал, что зрение портят экраны — правда оказалась совсем в другом 10.02.2026 в 16:29

Экранное время — не главный враг зрения. Эксперты объясняют, как "зелёное время", возраст и регулярные осмотры помогают сохранить здоровье глаз.

Читать полностью » Эти привычки медленно разрушают суставы — многие считают их нормой 10.02.2026 в 15:37

Незаметные бытовые привычки могут годами разрушать суставы: ортопед объяснил, какие нагрузки особенно опасны и как снизить вред для здоровья.

Читать полностью » Радость не приходит внезапно — её готовят лёгкие: дыхание меняется за полчаса до эмоций 10.02.2026 в 14:15

Вздутие, усталость, тревожность и проблемы с кожей могут быть связаны с работой кишечника. Семь сигналов, которые подсказывают, что ЖКТ нуждается во внимании.

Читать полностью » Вес тает, а мышцы остаются — как работает строгий протокол похудения 10.02.2026 в 10:36

Голопротеиновую диету называют "пищевой липосакцией" за быстрый эффект. Диетолог объясняет, как она работает, кому подходит и в чём риски.

Читать полностью » Едим пюре — теряем улыбку: современные привычки превращают рот в рай для бактерий 10.02.2026 в 3:45

Питание влияет на зубы сильнее, чем принято думать: жевательная нагрузка, сахар и микроэлементы формируют здоровье эмали и десен каждый день

Читать полностью » Ребёнок сказал: 09.02.2026 в 19:22

Речь ребёнка о весе часто скрывает эмоциональные переживания, а неправильная реакция взрослых может навредить развитию доверия и уверенности в себе.

Читать полностью » Фраза сахар кормит рак заставила многих отказаться от сладкого — но реальность оказалась куда сложнее 09.02.2026 в 17:17

Сахар часто называют главным союзником рака. Что действительно известно науке о глюкозе, воспалении и онкорисках и почему жесткие запреты не работают.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Окна стали кристально чистыми без магазинных средств — секрет оказался на кухне
Авто и мото
Сдача на права может пойти по новым правилам — обсуждается важное изменение
Туризм
Прошёл контроль — и будто попал в другую эпоху: древний город оживает на глазах
Наука
Летать, менять сюжет и просыпаться по желанию: осознанные сны превращают ночь в альтернативную жизнь
Авто и мото
Полупустой бак в холода становится опасным: изнутри начинается разрушение топливной системы
Питомцы
Питомец реагировал без причины — выяснилось, нос собаки считывает то, что скрыто от людей
Спорт и фитнес
Раньше первые километры давались тяжело — всё решил короткий ритуал перед поездкой
Еда
Салаты перестали быть пресными — всё решил один продукт из холодильника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet