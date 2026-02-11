Запах, который включает мозг на полную: смесь масел неожиданно усилила память и внимание

Запахи способны влиять на состояние человека сильнее, чем принято считать, и ученые все чаще проверяют это экспериментально. Новое исследование показало, что определённая смесь эфирных масел может улучшать память, внимание и субъективную бодрость у здоровых взрослых. При этом усиление мозгового метаболизма оказалось не главным фактором такого эффекта. Об этом сообщает журнал Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

Как ароматы воздействуют на мышление

Эфирные масла используют для поддержки психоэмоционального состояния на протяжении столетий, но научные доказательства их влияния на когнитивные функции долгое время оставались фрагментарными. Ранее было показано, что отдельные ароматы, например розмарин или шалфей, могут поддерживать концентрацию и память. Эти данные особенно актуальны на фоне современных проблем с удержанием фокуса, когда постоянные переключения задач истощают внимание и снижают эффективность мышления, что хорошо видно при частых переключениях внимания.

При этом ароматерапия чаще опирается не на одиночные масла, а на сложные композиции. Смесь Genius была создана с расчетом на синергетический эффект компонентов — от пачули и ладана до цитрусовых нот. Исследователи решили проверить, способна ли такая комбинация дать более выраженный результат, чем одно масло с уже известными свойствами.

"Я давно изучаю влияние ароматов эфирных масел на когнитивные способности и настроение", — рассказал автор исследования Марк Мосс.

Ход исследования и участники

В эксперименте участвовали 90 здоровых взрослых, которых разделили на три сопоставимые по полу и возрасту группы. Первая группа вдыхала аромат смеси Genius, вторая — эфирное масло шалфея, выбранное в качестве положительного контроля. Третья группа находилась в помещении без ароматов и служила контрольной. Исследование проводилось по принципу двойного слепого контроля, чтобы исключить эффект ожиданий.

Все участники выполняли серию компьютерных заданий на память, внимание и вычислительные навыки. Тесты включали запоминание слов и чисел, а также задания на рабочую память и последовательности. Параллельно фиксировались изменения активности мозга в префронтальной коре.

Результаты и ощущения участников

Группа, вдыхавшая смесь Genius, показала лучшие результаты в заданиях, связанных с памятью и исполнительными функциями, по сравнению с контрольной группой. По ряду показателей эффект оказался выше, чем при использовании одного лишь шалфея, что поддерживает идею синергии компонентов. Участники также отмечали большую бодрость и меньшую умственную усталость после тестирования, что перекликается с данными о пользе даже кратких форм восстановления, включая короткий дневной сон.

Физиологические измерения показали усиленное потребление кислорода мозгом при вдыхании ароматов. Однако статистической связи между ростом метаболической активности и улучшением результатов тестов выявлено не было, что указывает на более сложные механизмы воздействия.

Ограничения и выводы

Авторы отмечают, что дозировка ароматов не была строго стандартизирована, так как использовался диффузор, а дыхание у людей различается. Кроме того, исследование оценивало лишь краткосрочный эффект одного сеанса, поэтому долгосрочные последствия остаются неизвестными.

В целом работа показывает, что эфирные масла могут служить вспомогательным инструментом для поддержки когнитивных функций и субъективной бодрости. При этом ученые подчеркивают: подобные средства не являются самостоятельным методом лечения и должны рассматриваться как часть более широкого подхода к здоровому образу жизни.