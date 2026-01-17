Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кофе Флэт уайт
Кофе Флэт уайт
© Designed by Freepik by lookstudio is licensed under public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:08

Секрет идеального снимка клетки скрывался в вашей чашке: открытие, которое переворачивает науку

Эспрессо заменил токсичный уран в электронной микроскопии — Methods

На протяжении десятилетий ученые были вынуждены работать с токсичными веществами ради получения четких изображений клеток. Теперь выяснилось, что привычный напиток может заменить опасные химикаты в одной из самых точных научных методик. Обычный эспрессо показал эффективность, сравнимую с признанным "золотым стандартом" электронной микроскопии. Об этом сообщает журнал Methods.

Проблема контраста в электронной микроскопии

Просвечивающая электронная микроскопия позволяет изучать внутреннее устройство клеток с нанометровой точностью. Однако биологические ткани состоят преимущественно из легких элементов — углерода, кислорода, водорода и азота, которые слабо рассеивают электронный пучок. Без дополнительной обработки такие образцы выглядят практически прозрачными, а различить отдельные структуры становится невозможно, как и в ряде исследований, связанных с визуализацией ультраструктуры клеток.

Чтобы повысить контраст, в микроскопии давно используют соли тяжелых металлов. Самым распространенным веществом остается уранилацетат — соединение на основе урана, хорошо связывающееся с мембранами и белками. Именно он десятилетиями считался эталоном качества окрашивания биологических образцов.

Опасный стандарт и поиск альтернатив

Несмотря на эффективность, уранилацетат имеет серьезные недостатки. Он токсичен для почек, обладает радиоактивными свойствами и требует строгих мер безопасности, специальной вентиляции и сложной утилизации. Во многих странах и научных учреждениях его использование либо сильно ограничено, либо полностью запрещено.

Австрийские ученые обратили внимание на неожиданное явление — осаждение кофейной гущи на стенках чашек. Это наблюдение навело их на мысль, что компоненты кофе способны взаимодействовать с биологическими структурами и, возможно, могут быть использованы для контрастирования в электронной микроскопии.

Эксперимент с эспрессо

Для экспериментов исследователи приготовили крепкий эспрессо из зерен робусты. Им окрашивали ультратонкие срезы тканей данио-рерио. В качестве тестового объекта выбрали митохондрии — органеллы с двойной мембраной, которые считаются удобной моделью для оценки качества контраста и часто используются при изучении клеточного энергетического обмена.

Для сравнения те же образцы обрабатывали уранилацетатом и чистой хлорогеновой кислотой — одним из основных биологически активных компонентов кофе. Качество изображений оценивали как визуально, так и с помощью количественного анализа контрастности.

Результаты оказались неожиданно убедительными. Эспрессо обеспечивал высокий уровень контраста, сопоставимый с уранилацетатом, а в отдельных случаях даже превосходил его. Хлорогеновая кислота показала аналогичный эффект, что подтвердило ее ключевую роль в механизме окрашивания.

Практическое значение открытия

Авторы работы подчеркивают, что открытие имеет не только научную, но и прикладную ценность. Кофе — доступный и нетоксичный материал, не требующий лицензирования, радиационной защиты или специальной инфраструктуры. Это может значительно упростить работу лабораторий, особенно в странах с жесткими ограничениями на использование опасных веществ.

Кроме того, отказ от токсичных соединений снижает риски для здоровья сотрудников и уменьшает расходы на утилизацию отходов. Исследователи считают, что такой подход может стать основой для пересмотра стандартных протоколов в электронной микроскопии и стимулировать поиск других безопасных альтернатив традиционным красителям.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперимент показал слабое влияние мотивации на поведение — Университет Суррея вчера в 18:56
Мозг запускает привычки сам: исследование показало, почему вы делаете 65% действий без раздумий

Исследование показывает, что 65% действий выполняются в автоматическом режиме. Узнайте, как это влияет на ваше здоровье и повседневное поведение.

Читать полностью » Секс как самоутверждение повышает риск давления в паре — JSR вчера в 18:02
Секс для удовольствия безопасен, а для утешения — опасен: вот почему это так

Американские психологи выяснили, какие мотивы сексуальной активности связаны с повышенным риском давления и почему отказ может восприниматься особенно болезненно.

Читать полностью » ЕКА запланировало запуск аппаратов для очистки орбиты в 2027 году — Space News вчера в 17:55
Один обломок — и эффект домино неизбежен: Европа делает первый шаг к безопасному космосу

Европейское космическое агентство запускает миссию, которая должна показать, как автономные технологии изменят безопасность спутников и работу на орбите.

Читать полностью » Предрасположенность к вредным привычкам существует — генетик Карасев вчера в 15:32
С вредными привычками не все так очевидно: правда о наследственности, которая удивит

Генетик Александр Карасев объяснил NewsInfo, какую роль гены играют в формировании вредных привычек.

Читать полностью » Учёные описывают синдром автопивоварни с опьянением без алкоголя — Mass General Brigham вчера в 13:37
Опьянел на ровном месте — и только один диагноз объяснил, что со мной происходит

Не верите, что ваше опьянение может быть не связано с алкоголем? Откройте для себя синдром автопивоварни и его последствия для здоровья.

Читать полностью » Кости мамонта на Аляске оказались китами — Journal of Quaternary Science вчера в 6:02
Сенсация рухнула: кости мамонта с Аляски оказались китами, и это полная загадка

Кости, десятилетиями считавшиеся останками мамонта из глубин Аляски, неожиданно оказались принадлежащими китам и поставили ученых перед новой загадкой.

Читать полностью » Марс изменяет орбитальные циклы Земли и климат — PASP 15.01.2026 в 18:47
Маленький Марс устроил большой эффект — без него Земля потеряла бы ключевые климатические ритмы

Марс может влиять на климат Земли сильнее, чем считалось ранее. Учёные выяснили, как Красная планета связана с орбитой и ледниковыми циклами.

Читать полностью » Древние реки Марса охватывали более 100 тысяч квадратных километров — Astronomy 15.01.2026 в 17:55
Загадка марсианской воды решена: кратеры превращались в гигантские переполненные ванны

Ученые выяснили, как на Марсе могли существовать гигантские речные системы без тектоники плит и почему именно они важны для поиска древней жизни.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автомобиль-нарушитель могут эвакуировать на штрафстоянку — МВД
Еда
Формула 4321 упростила приготовление блинного теста — Мариотт шеф-повар
Дом
Средства для посуды ускорили появление разводов на стекле — эксперты по уборке
Спорт и фитнес
Хронический стресс называют главным тормозом прогресса в тренировках — тренеры
Туризм
Дэн Грек называет Габон лучшей страной для поездок по дикой Африке — Daily Express
Садоводство
Слишком питательный грунт связывают с провалом всходов из-за инфекций — садовод Ольга Воронова
Дом
Оливковая палитра создала тёплую атмосферу в гостиных — House Beautiful
Туризм
Турпоток из России в Грузию в 2025 году превысил 1,57 млн человек — аналитики
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet