В ответ на вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Украины касательно ситуации в Крыму, представитель российского МИДа Григорий Лукьянцев заявил о юридической ничтожности данного решения для Москвы. По его словам, Россия не признает и не будет исполнять это постановление в соответствии с действующим законодательством.

ЕСПЧ в своем решении признал Россию виновной в нарушении ряда прав человека на территории Крыма с февраля 2014 года. Суд отметил случаи пыток, произвольных арестов, обысков и других нарушений. Судьи предоставили обеим сторонам годичный срок для предоставления комментариев по данному делу.

Европейский суд также посчитал доказанными факты жестокого обращения с этническими украинцами, крымскими татарами и журналистами. Кроме того, суд указал на преследования религиозных деятелей, не относящихся к Русской православной церкви.

Лукьянцев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, подчеркнул, что решения ЕСПЧ, принятые после выхода России из его юрисдикции, не имеют для страны юридической силы. Он сослался на федеральный закон, определяющий, какие решения Россия признает, а какие нет.

Дипломат напомнил о выходе России из Совета Европы в 2022 году, что автоматически означает прекращение юрисдикции ЕСПЧ над страной. Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий страну от обязательств исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Кроме того, в 2023 году был подписан закон о денонсации Россией европейской Конвенции о защите национальных меньшинств, которая запрещала дискриминацию и принудительную ассимиляцию нацменьшинств, а также гарантировала им право на использование родного языка.

Фото: From Wikimedia Commons/ Photo Claude TRUONG-NGOC