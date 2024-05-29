ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного
Антивоенные активисты пытались поджечь посольство Израиля в Мексике
Последней чашей терпения активистов стали недавний удар Израиля по югу Сектора Газа. Обстрелы по палаточному лагерю привели к гибели десятков мирных людей.
Никки Хейли в Израиле написала на одном из снарядов ЦАХАЛ: "Прикончите их"
Бывший посол США в ООН Никки Хейли отправилась в Израиль и написала на одном из снарядов:
Эксперт Храпунова: мошенники отправляют электронные письма от имени "госуслуг"
Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма.
Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет
На передаче "Вопросики", комик Азамат Мусагалиев раскрыл аспекты своей семейной жизни с супругой Викторией.