Если бы мысли умели перегреваться, бессонница была бы их кузницей: ритмы мозга сдвигаются на 6 часов вперёд

Многим знакомо состояние, когда перед сном мысли начинают ускоряться, будто внутри включили радио, которое невозможно выключить. Такой "мысленный шум" мешает заснуть, усиливает тревогу и создаёт ощущение внутреннего перегрузочного состояния. Долгое время причина подобного эффекта оставалась неясной, однако новое исследование австралийских учёных позволило взглянуть на проблему под другим углом: дело может быть в нарушении естественных суточных ритмов мозга.

Почему перед сном возникает "умственный разгон"

Бессонница — не просто трудность с засыпанием. Это комплексное состояние, затрагивающее работу нервной системы и восприятие времени. Исследование Университета Южной Австралии стало важным шагом к пониманию того, почему мозг некоторых людей не "выключается" в нужный момент.

Учёные сравнили поведение мозга у пожилых добровольцев — часть имела хроническую бессонницу, другая часть спала нормально. Их активность отслеживали на протяжении суток в условиях полного контроля освещения и физической активности. Каждые 60 минут участники оценивали свои мысли: насколько они организованы, спокойны или, наоборот, хаотичны.

Оказалось, что у всех людей существует чёткий циркадный ритм умственной активности — максимум днём, спад ранним утром. Но у тех, кто страдает бессонницей, обнаружились выраженные сдвиги, благодаря которым мозг "застревает" в дневном режиме гораздо дольше.

Цитаты из исследования

"В отличие от людей с хорошим сном, чье когнитивное состояние закономерно переключалось с дневного решения задач на ночное отстранение, участники с бессонницей не могли так же эффективно "сбавить обороты”. Их мыслительные паттерны оставались более "дневными” в ночные часы, когда мозг должен успокаиваться", — пояснил ведущий исследователь профессор Курт Лашингтон.

Учёные заметили: мысленные пики у людей с бессонницей смещены почти на 6,5 часов — фактически мозг работает так, будто ночь ещё не наступила.

"Сон — это не просто закрыть глаза. Это процесс, при котором мозг отключается от целенаправленных мыслей и эмоциональной вовлеченности", — подчеркнул профессор.

Что такое циркадные нарушения и как они проявляются

Циркадные ритмы — внутренние биологические часы, которые регулируют сон, температуру тела, гормоны и когнитивную активность. Если ритмы нарушаются, мозг начинает путать время бодрствования и время отдыха.

У людей с бессонницей наблюдаются такие признаки:

трудность отключить мыслительный поток в тишине; резкий прилив энергии вечером; ощущение, что мозг "работает лучше ночью", хотя это не так физиологически; ранние утренние спады, сопровождающиеся слабостью.

Новые данные подтверждают, что причина не только психологическая, но и биологическая.

Сравнение типов нарушений сна

Показатель Бессонница Нарушение ритма "совы" Поверхностный сон Депривация сна Мысли перед сном Ускоренные, навязчивые Активные слишком поздно Лёгкая тревожность Резкое потухание Циркадный ритм Сдвинут и нестабилен Поздний пик активности В норме Нарушен динамически Усталость днём Высокая Средняя Разная Очень высокая Основная трудность Старт сна Позднее засыпание Частые пробуждения Недостаток времени на сон

Советы шаг за шагом: как помочь мозгу перейти в "ночной режим"

Настройте освещение: яркий свет вечером сбивает мозг с ритма, поэтому лучше переходить к тёплым лампам и мягкому рассеянному свету. Установите вечерний ритуал: одинаковый порядок действий каждый день действует как "сигнал" о завершении активной фазы. Уменьшите когнитивную нагрузку за час до сна: не вести переписку, не смотреть динамичные видео, не решать рабочие задачи. Используйте дыхательные техники: замедленное дыхание помогает переключить нервную систему в парасимпатический режим. Применяйте дневной свет утром: это стабилизирует внутренние часы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ложиться спать сразу после активной умственной работы.

Последствие: мозг остаётся в режиме решения задач.

Альтернатива: выделить переходные 30-40 минут на расслабление. Ошибка: пользоваться гаджетами в темноте.

Последствие: голубой свет подавляет мелатонин.

Альтернатива: отключить устройства или использовать фильтры тёплого света. Ошибка: ложиться спать в разное время.

Последствие: сбивка циркадного ритма.

Альтернатива: придерживаться одинакового графика.

А что если…

Что если бессонница связана не только с психикой, а с биологией? Тогда подход к лечению должен включать не только психологические техники, но и работу с ритмами.

Что если ввести дневные мини-прогулки? Свет и движение влияют на синхронизацию биологических часов.

Что если перенести сложные задачи на утро, а вечером заниматься только рутинными делами? Такой подход снижает "скорость" мыслей перед сном.

Плюсы и минусы терапии циркадных нарушений

Аспект Плюсы Минусы Светотерапия Улучшает ритмы Требует регулярности Режим дня Доступность Не всегда легко соблюдать Осознанность Снижает умственный шум Нужна практика Мягкая физическая активность Улучшает сон Может быть противопоказана

FAQ

Как понять, что у меня циркадное нарушение?

Если вечером вы чувствуете умственный подъём, а утром — спад, это может быть признаком смещённых ритмов.

Можно ли восстановить ритмы без медикаментов?

Да, свет, режим дня и поведенческие техники дают ощутимый эффект.

Сколько времени занимает восстановление?

От 2 до 8 недель — в зависимости от выраженности нарушений.

Мифы и правда

Миф: бессонница — это просто привычка.

Правда: она имеет биологическую основу, связанную с работой мозга. Миф: достаточно принять мелатонин.

Правда: без корректировки ритмов мелатонин малоэффективен. Миф: если устал, заснёшь в любом случае.

Правда: при нарушенных ритмах мозг остаётся активным даже при сильной усталости.

Сон и психология

Повышенный "мысленный шум" часто усиливается тревожностью: мозг ищет решения, анализирует, прокручивает сценарии. При нарушении ритмов это состояние закрепляется, и человек перестаёт ощущать естественный переход ко сну. Поэтому работа с эмоциональным фоном остаётся важным компонентом терапии.

Исторический контекст

Первые исследования циркадных ритмов появились ещё в середине прошлого века. Учёные заметили, что организм живёт в циклах даже при полном отсутствии внешнего света. Со временем стало ясно, что мозг особенно чувствителен к этим циклам, а нарушение ритмов приводит не только к нарушениям сна, но и к ухудшению памяти, настроения и концентрации.

Три интересных факта