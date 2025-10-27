Если бы молодость продавали в банке, это был бы коллаген — но не всё так просто
Коллаген — главный строительный белок человеческого тела, своего рода "армирующая сетка", удерживающая ткани вместе. Он обеспечивает прочность костей, эластичность кожи, гибкость сухожилий и устойчивость сосудов. Этот белок составляет почти треть всего белка организма, а тип I коллагена - около 90% от общего количества. Именно он отвечает за гладкость кожи, крепость волос и ногтей, а также за здоровье суставов.
Что происходит с коллагеном с возрастом
После 25-30 лет естественная выработка коллагена начинает постепенно снижаться, а к 40 годам этот процесс замедляется примерно на 1% в год. В результате кожа теряет упругость, появляются морщины, а суставы и связки становятся менее эластичными.
На разрушение коллагена влияют и внешние факторы:
-
Ультрафиолетовое излучение разрушает белковые волокна и снижает их способность к восстановлению.
-
Курение нарушает кровоснабжение тканей, замедляя синтез коллагена.
-
Загрязнённая среда и колебания веса способствуют окислительному стрессу.
-
Избыток сахара вызывает гликацию — процесс, при котором молекулы сахара "приклеиваются" к коллагеновым волокнам, делая их жёсткими и ломкими.
"Уровень коллагена можно частично поддерживать с помощью питания и здоровых привычек, но чудесных добавок, которые мгновенно "омолаживают” кожу, не существует", — отмечает дерматолог Эндрю Вейл (Dr. Weil).
Как организм вырабатывает коллаген
Наш организм синтезирует проколлаген - предшественник коллагена — из аминокислот глицина, пролина и лизина. Для этого процесса необходимы витамин С и медь, играющие роль кофакторов в создании новых волокон.
Чтобы поддерживать естественное производство белка, важно включать в рацион продукты, богатые этими веществами:
-
Источники аминокислот: курица, индейка, яйца, рыба, бобовые.
-
Источники витамина С: цитрусовые, ягоды, болгарский перец, брокколи, томаты.
-
Источники меди: орехи, семена, какао и цельнозерновые.
|Питательный компонент
|Роль в синтезе
|Продукты
|Глицин и пролин
|Формируют основу волокон
|Курица, рыба, яйца
|Витамин C
|Стимулирует образование проколлагена
|Цитрусовые, ягоды, перец
|Медь
|Активирует ферменты коллагеногенеза
|Орехи, семена, зерновые
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на коллагеновые добавки.
Последствие: эффект минимален, так как белок расщепляется на аминокислоты ещё в желудке.
Альтернатива: поддерживать синтез коллагена через питание и уход за кожей.
-
Ошибка: пренебрегать защитой от солнца.
Последствие: ускоренное разрушение волокон и фотостарение.
Альтернатива: ежедневное использование SPF 30+.
-
Ошибка: чрезмерное употребление сахара и фастфуда.
Последствие: повреждение белков из-за гликации.
Альтернатива: ограничить простые углеводы и включить антиоксиданты.
А что если коллаген из еды действительно работает?
Коллагеновые добавки, порошки и напитки стали трендом последних лет. Некоторые исследования действительно показывают умеренное улучшение состояния кожи и суставов при регулярном приёме гидролизованного коллагена. Однако эффект обычно связан не с самим белком, а с поступлением аминокислот, необходимых для его синтеза.
Например, рыбный коллаген усваивается чуть лучше животного, а костный бульон, несмотря на популярность, не является надёжным источником — концентрация белка в нём низка и непостоянна.
|Источник
|Биодоступность
|Комментарий
|Рыбный коллаген
|Высокая
|Содержит больше глицина и пролина
|Костный бульон
|Низкая
|Зависит от времени варки и состава костей
|Порошковый гидролизат
|Средняя
|Требует регулярного приёма
|Пищевые продукты
|Естественная
|Стимулируют собственный синтез
Плюсы и минусы коллагеновых добавок
|Плюсы
|Минусы
|Поддерживают кожу и суставы при длительном применении
|Научные доказательства ограничены
|Улучшают эластичность кожи и ногтей
|Эффект индивидуален
|Безопасны при умеренном употреблении
|Могут быть дорогими и бесполезными без правильного рациона
FAQ
С какого возраста стоит задуматься о коллагене?
Снижение синтеза начинается после 25-30 лет, поэтому уже в этом возрасте важно следить за питанием и защитой кожи от солнца.
Можно ли восполнить коллаген только едой?
Да, при сбалансированном питании и достаточном поступлении витамина C, белка и меди организм сам вырабатывает нужное количество.
Почему кожа теряет упругость быстрее у одних людей?
На скорость старения влияют генетика, уровень гормонов, питание, стресс и образ жизни.
Какие препараты действительно повышают уровень коллагена?
Научно доказано, что ретиноиды (третиноин) стимулируют выработку собственного коллагена и уменьшают морщины.
Мифы и Правда
-
Миф: питьевой коллаген делает кожу моложе за неделю.
Правда: процесс обновления коллагена занимает месяцы, а эффект зависит от питания и ухода.
-
Миф: инъекции коллагена полностью безопасны.
Правда: возможны аллергические реакции и кратковременный эффект.
-
Миф: костный бульон — лучший источник коллагена.
Правда: концентрация белка в нём часто минимальна и нестабильна.
Исторический контекст
Открытие коллагена как отдельного белка произошло в XIX веке, когда химики впервые выделили его из животной ткани. Однако интерес к нему возрос лишь в XXI веке, с развитием индустрии красоты. Сегодня рынок коллагеновых продуктов оценивается в миллиарды долларов, а исследования продолжаются — учёные ищут способы стимулировать естественную выработку белка, а не просто восполнять его извне.
Три интересных факта
-
Коллаген — самый распространённый белок у млекопитающих, составляя почти треть всей белковой массы.
-
Слово "коллаген" происходит от греческого kolla, что означает "клей".
-
У курильщиков разрушение коллагена происходит в два раза быстрее, чем у некурящих.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru