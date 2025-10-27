Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 13:13

Если бы молодость продавали в банке, это был бы коллаген — но не всё так просто

Коллаген поддерживает упругость кожи и здоровье суставов после тридцати лет — Эндрю Вейл

Коллаген — главный строительный белок человеческого тела, своего рода "армирующая сетка", удерживающая ткани вместе. Он обеспечивает прочность костей, эластичность кожи, гибкость сухожилий и устойчивость сосудов. Этот белок составляет почти треть всего белка организма, а тип I коллагена - около 90% от общего количества. Именно он отвечает за гладкость кожи, крепость волос и ногтей, а также за здоровье суставов.

Что происходит с коллагеном с возрастом

После 25-30 лет естественная выработка коллагена начинает постепенно снижаться, а к 40 годам этот процесс замедляется примерно на 1% в год. В результате кожа теряет упругость, появляются морщины, а суставы и связки становятся менее эластичными.

На разрушение коллагена влияют и внешние факторы:

  • Ультрафиолетовое излучение разрушает белковые волокна и снижает их способность к восстановлению.

  • Курение нарушает кровоснабжение тканей, замедляя синтез коллагена.

  • Загрязнённая среда и колебания веса способствуют окислительному стрессу.

  • Избыток сахара вызывает гликацию — процесс, при котором молекулы сахара "приклеиваются" к коллагеновым волокнам, делая их жёсткими и ломкими.

"Уровень коллагена можно частично поддерживать с помощью питания и здоровых привычек, но чудесных добавок, которые мгновенно "омолаживают” кожу, не существует", — отмечает дерматолог Эндрю Вейл (Dr. Weil).

Как организм вырабатывает коллаген

Наш организм синтезирует проколлаген - предшественник коллагена — из аминокислот глицина, пролина и лизина. Для этого процесса необходимы витамин С и медь, играющие роль кофакторов в создании новых волокон.

Чтобы поддерживать естественное производство белка, важно включать в рацион продукты, богатые этими веществами:

  • Источники аминокислот: курица, индейка, яйца, рыба, бобовые.

  • Источники витамина С: цитрусовые, ягоды, болгарский перец, брокколи, томаты.

  • Источники меди: орехи, семена, какао и цельнозерновые.

Питательный компонент Роль в синтезе Продукты
Глицин и пролин Формируют основу волокон Курица, рыба, яйца
Витамин C Стимулирует образование проколлагена Цитрусовые, ягоды, перец
Медь Активирует ферменты коллагеногенеза Орехи, семена, зерновые

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на коллагеновые добавки.
    Последствие: эффект минимален, так как белок расщепляется на аминокислоты ещё в желудке.
    Альтернатива: поддерживать синтез коллагена через питание и уход за кожей.

  • Ошибка: пренебрегать защитой от солнца.
    Последствие: ускоренное разрушение волокон и фотостарение.
    Альтернатива: ежедневное использование SPF 30+.

  • Ошибка: чрезмерное употребление сахара и фастфуда.
    Последствие: повреждение белков из-за гликации.
    Альтернатива: ограничить простые углеводы и включить антиоксиданты.

А что если коллаген из еды действительно работает?

Коллагеновые добавки, порошки и напитки стали трендом последних лет. Некоторые исследования действительно показывают умеренное улучшение состояния кожи и суставов при регулярном приёме гидролизованного коллагена. Однако эффект обычно связан не с самим белком, а с поступлением аминокислот, необходимых для его синтеза.

Например, рыбный коллаген усваивается чуть лучше животного, а костный бульон, несмотря на популярность, не является надёжным источником — концентрация белка в нём низка и непостоянна.

Источник Биодоступность Комментарий
Рыбный коллаген Высокая Содержит больше глицина и пролина
Костный бульон Низкая Зависит от времени варки и состава костей
Порошковый гидролизат Средняя Требует регулярного приёма
Пищевые продукты Естественная Стимулируют собственный синтез

Плюсы и минусы коллагеновых добавок

Плюсы Минусы
Поддерживают кожу и суставы при длительном применении Научные доказательства ограничены
Улучшают эластичность кожи и ногтей Эффект индивидуален
Безопасны при умеренном употреблении Могут быть дорогими и бесполезными без правильного рациона

FAQ

С какого возраста стоит задуматься о коллагене?
Снижение синтеза начинается после 25-30 лет, поэтому уже в этом возрасте важно следить за питанием и защитой кожи от солнца.

Можно ли восполнить коллаген только едой?
Да, при сбалансированном питании и достаточном поступлении витамина C, белка и меди организм сам вырабатывает нужное количество.

Почему кожа теряет упругость быстрее у одних людей?
На скорость старения влияют генетика, уровень гормонов, питание, стресс и образ жизни.

Какие препараты действительно повышают уровень коллагена?
Научно доказано, что ретиноиды (третиноин) стимулируют выработку собственного коллагена и уменьшают морщины.

Мифы и Правда

  • Миф: питьевой коллаген делает кожу моложе за неделю.
    Правда: процесс обновления коллагена занимает месяцы, а эффект зависит от питания и ухода.

  • Миф: инъекции коллагена полностью безопасны.
    Правда: возможны аллергические реакции и кратковременный эффект.

  • Миф: костный бульон — лучший источник коллагена.
    Правда: концентрация белка в нём часто минимальна и нестабильна.

Исторический контекст

Открытие коллагена как отдельного белка произошло в XIX веке, когда химики впервые выделили его из животной ткани. Однако интерес к нему возрос лишь в XXI веке, с развитием индустрии красоты. Сегодня рынок коллагеновых продуктов оценивается в миллиарды долларов, а исследования продолжаются — учёные ищут способы стимулировать естественную выработку белка, а не просто восполнять его извне.

Три интересных факта

  1. Коллаген — самый распространённый белок у млекопитающих, составляя почти треть всей белковой массы.

  2. Слово "коллаген" происходит от греческого kolla, что означает "клей".

  3. У курильщиков разрушение коллагена происходит в два раза быстрее, чем у некурящих.

