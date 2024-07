Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало законопроект, предусматривающий расширение оснований для выдворения иностранных граждан, нарушивших законодательство.

Согласно информации ТАСС, предоставленной пресс-центром ведомства, предлагается дополнить список еще 20 статьями Кодекса об административных правонарушениях.

Представители МВД пояснили, что большая часть новых оснований для выдворения касается нарушений в сфере общественного порядка и безопасности, а также противодействия экстремизму.

Это позволит более эффективно бороться с противоправными действиями со стороны иностранных граждан.

В ведомстве отметили, что существующие механизмы уже позволяют удалять из страны иностранцев, совершивших правонарушения.

Однако текущая процедура требует дополнительных шагов, таких как вынесение решений о запрете на въезд или нежелательности пребывания, а в некоторых случаях — отдельного постановления о депортации.

Предложенные изменения направлены на упрощение и ускорение процесса выдворения лиц, чье пребывание в России признано нежелательным из-за их противоправной деятельности. Таким образом, новый законопроект призван повысить эффективность мер по обеспечению безопасности и правопорядка в стране.

Фото: www.flickr.com/ Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)