Министерство внутренних дел Российской Федерации разработало законопроект, предусматривающий расширение оснований для выдворения иностранных граждан, нарушивших законодательство.
Согласно информации ТАСС, предоставленной пресс-центром ведомства, предлагается дополнить список еще 20 статьями Кодекса об административных правонарушениях.
Представители МВД пояснили, что большая часть новых оснований для выдворения касается нарушений в сфере общественного порядка и безопасности, а также противодействия экстремизму.
Это позволит более эффективно бороться с противоправными действиями со стороны иностранных граждан.
В ведомстве отметили, что существующие механизмы уже позволяют удалять из страны иностранцев, совершивших правонарушения.
Однако текущая процедура требует дополнительных шагов, таких как вынесение решений о запрете на въезд или нежелательности пребывания, а в некоторых случаях — отдельного постановления о депортации.
Предложенные изменения направлены на упрощение и ускорение процесса выдворения лиц, чье пребывание в России признано нежелательным из-за их противоправной деятельности. Таким образом, новый законопроект призван повысить эффективность мер по обеспечению безопасности и правопорядка в стране.
Фото: www.flickr.com/ Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)
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