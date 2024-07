Президент США Джо Байден выдал распоряжение на направление 150 миллионов долларов для обеспечения военной поддержки Украине, как указано в опубликованном Белым домом документе, который был адресован главе государственного департамента Энтони Блинкену.



В документе было отмечено, что необходимо направить указанную сумму на закупку военного оборудования и услуг, а также на поддержку в области военного образования и подготовки с целью оказания помощи Украине.



В дополнение к этому, президент Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену определить, имеется ли необходимость в выделении еще 12 миллионов долларов помощи для Украины в соответствии с национальными интересами США в области национальной безопасности.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)