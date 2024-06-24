ЕС официально утвердил запрет на доступ к ряду СМИ на своей территории. Ограничения вступают в силу 25 июня и коснутся российских изданий РИА Новости, "Известия", "Российская газета", а также европейского ресурса Voice of Europe. Эта информация содержится в официальном документе, опубликованном Евросоюзом.

Решение о запрете вещания упомянутых СМИ на территории ЕС было принято еще 17 мая. Важно отметить, что ограничения не распространяются на профессиональную деятельность журналистов этих изданий на территории Евросоюза, если она не связана с распространением вещания. Для вступления запрета в силу потребовались дополнительные исполнительные решения Совета ЕС, поэтому фактически он начнет действовать не ранее 25 июня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона прорабатывает реакцию на решение ЕС о запрете вещания ряда СМИ. В последние годы российские СМИ сталкиваются с растущими сложностями на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, в которой Sputnik и RT были названы главными угрозами.

Ряд западных политиков, включая представителей США и президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы, не предоставляя при этом никаких доказательств. Российские официальные лица назвали эти обвинения беспочвенными.

Европейский Союз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Это решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам стран ЕС, ответственным за медиарынки.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не ожидала санкций Запада в отношении журналистов, спортсменов и деятелей культуры.

Фото: From Wikimedia Commons/ Florian Plag (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)