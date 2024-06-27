Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций разработал новый юридический инструмент, позволяющий европейским компаниям требовать компенсацию за ущерб, причиненный им в России. Этот механизм является ответом на российские контрсанкционные меры и судебные взыскания с европейских компаний.
Основные положения нового механизма включают в себя три ключевых аспекта. Во-первых, граждане и компании ЕС могут обратиться в суды своих стран для получения компенсации за ущерб, причиненный решениями судов третьих стран по требованиям лиц и компаний, находящихся под санкциями ЕС. Это касается, в частности, арестов имущества иностранных компаний в России в счет невыполненных из-за санкций обязательств.
Во-вторых, европейские граждане и компании могут требовать компенсации от российских лиц и организаций, получивших выгоду от решений о временном управлении имуществом согласно указу президента России от 25 апреля 2023 года. Для этого необходимо доказать незаконность перехода актива во временное управление с точки зрения международного права или двусторонних инвестиционных соглашений.
В-третьих, ЕС запретил вступать в сделки с российскими компаниями, подавшими иски против европейских фирм в соответствии со статьей 248 Арбитражного процессуального кодекса России в связи с санкциями ЕС. Однако этот запрет не является автоматическим и будет применяться к компаниям, внесенным в специальный перечень.
Еврокомиссия поясняет, что новый механизм создает юридическую базу для европейских компаний, позволяющую возместить ущерб за счет активов российских истцов в Евросоюзе. Это особенно актуально в случаях, когда европейские компании прекращают контракты с российскими фирмами для соблюдения санкций и сталкиваются с судебными претензиями в России.
Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
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