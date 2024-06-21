Европейский союз готовит новые меры против ХАМАС и жителей израильских поселений, объявил журналистам в Брюсселе авторитетный представитель ЕС.



"ЕС намеревается ввести новые меры против ХАМАСа в ближайшее время и в дальнейшем применить их в отношении жителей израильских поселений", — отметил он перед запланированным заседанием министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, запланированным на 24 июня.



Тем не менее, он подчеркнул, что на самом собрании министров иностранных дел ЕС в понедельник не примут никаких решений по данному вопросу.

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