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ЕС введет санкции против ХАМАС и изралитян
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:16

ЕС введет санкции против ХАМАС и изралитян

Европейский союз готовит новые меры против ХАМАС и жителей израильских поселений, объявил журналистам в Брюсселе авторитетный представитель ЕС.

"ЕС намеревается ввести новые меры против ХАМАСа в ближайшее время и в дальнейшем применить их в отношении жителей израильских поселений", — отметил он перед запланированным заседанием министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, запланированным на 24 июня.

Тем не менее, он подчеркнул, что на самом собрании министров иностранных дел ЕС в понедельник не примут никаких решений по данному вопросу.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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