Европейский союз принял резолюцию возобновить взимание пошлин на украинский овес в рамках решения о безвозмездном ввозе сельхозпродукции из Украины, подтверждается в опубликованном документе ЕС.
Согласно указаниям в документе, тариф на овес восстановлен до 31 декабря 2024 года.
Утверждается, что взимание пошлины производится в рамках механизма "экстренного сдерживания" импорта из-за превышения установленных норм ввоза данной продукции в страны Европейского союза. ЕС продлил безвозмездный ввоз товаров из Украины и Молдавии до июня 2025 года с целым комплексом мер для защиты стран членов союза. Включая введение механизма экстренного приостановления импорта наиболее "чувствительных" товаров, в том числе яиц, птицы и сахара, при превышении средних показателей по этим позициям на 2022-2023 годы.
Обсуждение продления безвозмездного ввоза товаров из Украины проводилось в контексте неутихающих массовых протестов фермеров в различных странах ЕС, которые выступали за изменение общеевропейской аграрной политики, отмену многочисленных ограничений для сельхозпроизводителей, включая экологические меры, и прекращение неуправляемого ввоза дешевой зарубежной продукции.
В июне 2022 года Европейская комиссия временно отменила пошлины на все товары из Украины для поддержки увеличения объемов экспорта и помощи Киеву, что привело к сложностям с реализацией продукции у европейских аграриев.
Впрочем, в конце мая 2023 года безвозмездный ввоз был продлен еще на год до июня 2024 года.
С начала марта 2022 года Еврокомиссия начала реализацию так называемых маршрутов солидарности — сухопутных и водных путей для массового экспорта зерна из Украины.
Ожидалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и дадут возможность Киеву увеличить экспортные доходы.
Тем не менее, из-за проблем с логистикой основная часть экспортируемой сельхозпродукции начала скапливаться в соседних странах ЕС, что привело к началу кризиса избыточного производства в этих странах уже к осени 2022 года.
Под конец марта 2023 года пять граничащих с Украиной стран-членов ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в возникший кризис, вызванный потоком зерна из Украины.
Европейская комиссия приняла временные меры ограничения, направленные на преодоление логистических проблем с этими продуктами в граничащих союзом странах.
Ограничения вступили в силу 2 мая прошлого года и были продлены до 15 сентября.
Однако 15 сентября ЕК приняла решение не продлевать данные ограничения, но предписала Киеву принять меры контроля за экспортом и представить соответствующий акционный план.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что они продлевают запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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