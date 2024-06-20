Постоянные дипломаты стран-членов Европейского союза в рамках заседания, прошедшего в четверг, утвердили новый четырнадцатый комплект санкций против России, как сообщила председательствующая страна в Совете ЕС — Бельгия.



Согласно официальному заявлению, представленному бельгийским председательством в соцсетях, "Постпреды ЕС только что достигли консенсуса по существенному и информативному 14-му пакету санкций в ответ на российскую агрессию против Украины.



Этот набор предполагает введение новых мер и усиление эффективности уже существующих ограничений, что препятствует обходу указанных мер".



В контексте отношений с РФ неоднократно звучало заявление о том, что страна сумеет противостоять санкционному давлению, которое началось со стороны Запада несколько лет назад и продолжает нарастать.



Вице-президент Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что у западных стран не хватает смелости признать неудачу санкций против России. Внутри самих стран Запада часто высказываются мнения о неэффективности антироссийских санкций.



Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что стратегия западных стран по ослаблению и обузданию России — это долгосрочный подход, а санкции негативно отразились на мировой экономике.



По его мнению, главная цель Запада заключается в ухудшении условий жизни миллионов людей.

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