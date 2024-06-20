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Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:27

Евросоюз согласовал очередной пакет санкций против РФ

Постоянные дипломаты стран-членов Европейского союза в рамках заседания, прошедшего в четверг, утвердили новый четырнадцатый комплект санкций против России, как сообщила председательствующая страна в Совете ЕС — Бельгия.

Согласно официальному заявлению, представленному бельгийским председательством в соцсетях, "Постпреды ЕС только что достигли консенсуса по существенному и информативному 14-му пакету санкций в ответ на российскую агрессию против Украины.

Этот набор предполагает введение новых мер и усиление эффективности уже существующих ограничений, что препятствует обходу указанных мер".

В контексте отношений с РФ неоднократно звучало заявление о том, что страна сумеет противостоять санкционному давлению, которое началось со стороны Запада несколько лет назад и продолжает нарастать.

Вице-президент Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что у западных стран не хватает смелости признать неудачу санкций против России. Внутри самих стран Запада часто высказываются мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что стратегия западных стран по ослаблению и обузданию России — это долгосрочный подход, а санкции негативно отразились на мировой экономике.

По его мнению, главная цель Запада заключается в ухудшении условий жизни миллионов людей.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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