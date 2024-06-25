Лидеры стран Европейского союза достигли соглашения о назначении Каи Каллас, премьер-министра Эстонии, на пост главы европейской дипломатии, а бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошта — на должность председателя Европейского совета, как сообщило информационное агентство DPA.





Ранее DPA уведомило о том, что европейские страны одобрили кандидатуру нынешнего председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на продление срока второго мандата.



Согласно соглашению, будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам станет Кая Каллас, лидер либеральной фракции правительства Эстонии. Антониу Кошта, бывший премьер-министр Португалии, в свою очередь, будет избран президентом Совета глав государств и правительств на ближайшие 2,5 года, по данным DPA.

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