У военно-политического союза НАТО в скором времени будут большие экономические неприятности, которые окажут сильное влияние на их военный потенциал, а также на единение всех членов. При этом русофобская политика никуда не исчезнет, а лишь немного уменьшится. Об этом информировал РИА Новости французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.

Доминик Делавард поделился хорошей новостью, которая заключается в том, что Соединённые Штаты Америки и региональное интеграционное объединение ЕС столкнуться со значительными экономическими препятствиями, которые окажут значительное влияние на НАТО. Однако он добавил, что смена действующего генсека военно-политического союза оставит НАТО таким же русофобским. По его мнению, у экс-премьера Нидерландов Марка Рютте, который займёт этот пост, не будет средств, чтобы принимать какие-либо действия, а также возникнут некоторые проблемы с поиском договорённостей между членами альянса.

Помимо этого, Доминик Делавард утверждает, что отношение к Российской Федерации и Китайской Народной Республике никак не поменяется. Однако его интенсивность уменьшится по причине разницы в экономическом росте.

Новая международная встреча глав государств военно-политического союза должна состояться на днях в столице и единственном федеральном округе Соединённых Штатов Америки — Вашингтоне. Одни из самых животрепещущих вопросов, которые поднимут на саммите, — усиление роли блока в координации военной помощи Киеву, а также его финансовая поддержка, увеличение совместной обороны и сдерживания для сопротивления Российской Федерации. В список важных тем также вошло увеличение сотрудничества с азиатскими государствами. Для норвежского государственного и политического деятеля, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга это мероприятие станет последним. Его на этом посту собирается заменить бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

Фото: Flickr / Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)