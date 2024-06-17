Лидеры стран Европейского союза планируют договориться о ключевых кандидатах на руководящие должности в европейских структурах на ближайшие пять лет.
Это включает в себя выбор главы Европейской комиссии. Такие планы были объявлены действующим председателем Европейского совета Шарлем Мишелем на саммите в Брюсселе 27-28 июня.
Мишель подчеркнул, что окончательные решения по кандидатурам еще не приняты, и это будет ясно лишь на следующей неделе. Он отметил, что встреча лидеров государств и правительств Европейского союза стала важным шагом в подготовке к будущему саммиту.
В настоящее время согласия по кандидатам на ключевые посты в европейских институтах, включая руководителя Еврокомиссии, еще нет.
Лидеры стран ЕС собрались на неформальном саммите в Брюсселе, чтобы обсудить назначения на следующий пятилетний период (2024-2029 годы), включая выбор председателя Европейской комиссии.
Помимо главы Европейской комиссии, на столе обсуждения у европейских лидеров также были кандидатуры на пост председателя Европейского совета, а также главы дипломатии ЕС.
На пост главы Еврокомиссии претендует нынешняя его председательница Урсула фон дер Ляйен, чья партия доминировала на выборах в Европарламент. По данным западных СМИ, вероятным кандидатом на эту должность является бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
Также предстоит выбрать нового главу дипломатии Европейского союза, который сменил бы испанца Жозепа Борреля. В числе претендентов на этот пост, по информации СМИ, может быть премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Кандидатуру главы дипломатии должны утвердить глава Еврокомиссии и Европарламент.
Еврокомиссия разрабатывает новые законы, осуществляет политику ЕС, контролирует бюджет, обеспечивает соблюдение законов Евросоюза.
Кроме того, Еврокомиссия обладает полномочиями вести переговоры и заключать международные соглашения от имени ЕС. Глава Еврокомиссии избирается на пятилетний срок.
Кандидата предлагает Евросовет, который затем согласовывается с Европарламентом. Парламент принимает решение о его назначении большинством голосов.
Если выбранный кандидат не утвержден парламентом, Евросовет должен предложить новое имя в течение месяца. Кандидаты на посты еврокомиссаров должны пройти процедуру утверждения перед соответствующими комитетами Европарламента.
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