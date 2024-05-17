Совет Европейского союза планирует принять решение относительно использования выручки с замороженных суверенных активов России для оказания военной помощи Украине на встрече, которая состоится во вторник, 21 мая, как сообщил европейский источник РИА Новости.



По словам собеседника агентства, решение по российским активам будет принято на заседании Совета ЕС по общим делам (21 мая).



В конце марта Еврокомиссия и высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель представили предложение странам-членам Евросоюза относительно использования доходов от замороженных активов Центрального банка России для оказания военной помощи Украине (примерно 3 миллиарда евро в год).



Согласно планам Брюсселя, в 2024 году будет выделено 90% средств для поставок оружия в Киев. Первые операции с российскими средствами на военную помощь Украине Еврокомиссия планирует начать уже этим летом.



После начала спецоперации на Украине валютные резервы России на сумму около 300 миллиардов евро были заморожены ЕС и странами G7, что составляет почти половину от общей суммы. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, главным образом на счетах бельгийской системы расчетов Euroclear, одной из крупнейших в мире.



До последнего времени в ЕС обсуждали способы использования замороженных активов России не только для финансирования развития Украины.



Европейский центральный банк предупреждал о возможных репутационных рисках для европейской валюты в будущем и призывал искать другие способы финансирования Киева, не ограничиваясь данным конфликтом.



Кремль неоднократно говорил, что принятие подобных мер будет являться нарушением международного права. Министерство иностранных дел России назвало заморожку активов в Европе воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в случае конфискации замороженных активов России на Западе Россия ответит аналогично. Лавров подчеркнул, что России также доступна возможность не возвращать средства, которые были заморожены западными странами в ответ на арест государственных резервов России.

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