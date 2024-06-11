Европейский союз предложил введение ограничительных мер в отношении российской компании, занимающейся перевозкой нефтепродуктов — "Совкомфлот".
Информация об этом поступила из источника агентства Блумберг, ссылающегося на официальный документ.
Согласно данным, возможные санкции требуют согласия всех участников Евросоюза и могут быть изменены.
По информации агентства, также рассматривается вопрос о принятии ограничительных мер в отношении 13 судов, которые, как утверждается, участвуют в перевозке товаров и технологий, возможно используемых в оборонном секторе, а также в транспортировке нефти и нефтепродуктов, либо способствуют расширению энергетической отрасли России.
Ранее высокопоставленный представитель Евросоюза сообщал, что ведется работа над новым пакетом санкций в отношении России, особенно в части противодействия обходу существующих ограничений.
Согласно сообщениям EUobserver, страны ЕС планируют согласовать пакет санкций к июлю текущего года.
В Москве заявлено, что Россия готова к противодействию санкционным мерам, которые Запад начал применять против России несколько лет назад и продолжает усиливать.
В Российской Федерации отмечают, что Запад не готов признать неудачу антироссийских санкций. В западных странах многократно звучали высказывания о неэффективности санкций.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что стратегия Запада направлена на ослабление и сдерживание России в долгосрочной перспективе, а введенные санкции серьезно ударили по мировой экономике, влекą за собой страдания миллионов людей.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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