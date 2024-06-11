Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что в рамках ЕС и в рамках G7 рассматривается использование не только доходов, но и замороженных российских активов в оборонных целях.



По мнению Борреля, есть альтернативный путь для получения финансирования на развитие обороны ЕС и поддержку Украины.



Он предложил иной вариант, как, например, использование выручки от российских активов. Идет дискуссия о том, чтобы вместо того чтобы ежегодно использовать прибыль от этих активов, использовать сами активы, что позволит накопить большую сумму через финансовый механизм и обеспечить стабильные поступления в будущем.



Этот вопрос также будет обсуждаться на саммите "большой семерки" и, вероятно, станет одним из ключевых решений, которые ЕС и его партнеры должны будут принять.



Эти слова были озвучены им в ходе ежегодного аналитического мероприятия, проводимого Институтом ЕС по вопросам безопасности.

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