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Орбан: ЕС не изменит своей политики по отношению к РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 2:02

Орбан: ЕС не изменит своей политики по отношению к РФ

Новое руководство Евросоюза, несмотря на протесты большинства европейцев, намерено сохранить стратегию продолжения противостояния на Украине и противодействия России.

Таковыми высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя результаты неформального саммита ЕС в Брюсселе, где обсуждались вопросы персонала, включая кандидатуры на посты председателей Евросовета и Еврокомиссии.

По словам Орбана, Они игнорируют действительность, не обращают внимания на исходы европейских выборов и не учитывают мнение народа Европы.

"Давайте не будем наивными: они намерены поддерживать миграцию и выделять все больше средств и оружия на конфликт между Россией и Украиной", — отметил Орбан в своих социальных сетях.

Фото: www. flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿

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