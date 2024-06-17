Новое руководство Евросоюза, несмотря на протесты большинства европейцев, намерено сохранить стратегию продолжения противостояния на Украине и противодействия России.
Таковыми высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя результаты неформального саммита ЕС в Брюсселе, где обсуждались вопросы персонала, включая кандидатуры на посты председателей Евросовета и Еврокомиссии.
По словам Орбана, Они игнорируют действительность, не обращают внимания на исходы европейских выборов и не учитывают мнение народа Европы.
"Давайте не будем наивными: они намерены поддерживать миграцию и выделять все больше средств и оружия на конфликт между Россией и Украиной", — отметил Орбан в своих социальных сетях.
Фото: www. flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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