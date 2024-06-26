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ЕС приготовил новые санкции против Белоруссии
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:39

ЕС приготовил новые санкции против Белоруссии

Послы стран Европейского союза в среду завершили согласование нового комплекса ограничений в отношении Белоруссии из-за положения на Украине, уточнило представительство страны-председателя текущего года в Совете ЕС — Бельгии.

"Постоянные представители ЕС пришли к принципиальному согласию по новому набору санкций против Белоруссии", — говорится в заявлении представительства на странице в соцсетях.

В сообщении указывается, что данный комплекс усилит контрмеры в связи с ситуацией, включая деятельность по противодействию обходу санкций.

Фото: pixabay.com/almathias (CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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