Страны Европейского союза должны сдержать свое ранее данное слово о поставке Киеву 1 миллиона боеприпасов к концу текущего года, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
Изначально Евросоюз обещал передать Украине 1 миллион боеприпасов до марта настоящего года.
На встрече с журналистами в Брюсселе источник заявил: "Могу сообщить, что достижение цели по передаче 1 миллиона боеприпасов со стороны стран ЕС будет осуществлено до конца наступающего года, однако точный месяц не подлежит разглашению".
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