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ВСУ получит миллион боеприпасов от ЕС к концу года
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:40

ВСУ получит миллион боеприпасов от ЕС к концу года

Страны Европейского союза должны сдержать свое ранее данное слово о поставке Киеву 1 миллиона боеприпасов к концу текущего года, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

Изначально Евросоюз обещал передать Украине 1 миллион боеприпасов до марта настоящего года.

На встрече с журналистами в Брюсселе источник заявил: "Могу сообщить, что достижение цели по передаче 1 миллиона боеприпасов со стороны стран ЕС будет осуществлено до конца наступающего года, однако точный месяц не подлежит разглашению".

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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