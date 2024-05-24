Страны Европейского союза должны сдержать свое ранее данное слово о поставке Киеву 1 миллиона боеприпасов к концу текущего года, заявил высокопоставленный представитель ЕС.





Изначально Евросоюз обещал передать Украине 1 миллион боеприпасов до марта настоящего года.



На встрече с журналистами в Брюсселе источник заявил: "Могу сообщить, что достижение цели по передаче 1 миллиона боеприпасов со стороны стран ЕС будет осуществлено до конца наступающего года, однако точный месяц не подлежит разглашению".

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