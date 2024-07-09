Европейский Союз пересматривает свою финансовую поддержку Грузии в связи с принятием закона об иностранных агентах, как сообщил информированный источник в ЕС агентству РИА Новости.
По его словам, уже реализуются краткосрочные меры по пересмотру финансовой помощи.
Критика в адрес Грузии со стороны ЕС усилилась после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Европейские политики утверждают, что данный законодательный акт противоречит европейским ценностям и принципам, угрожая перспективам вступления Грузии в Евросоюз.
На июньском саммите в Брюсселе лидеры ЕС призвали Грузию изменить свою политику, заявив, что текущий курс может поставить под угрозу процесс интеграции страны в Европейский Союз.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял о возможности ограничения финансирования грузинского правительства и приостановки обмена визитами на высоком уровне. Он также предупредил о потенциальном "закрытии дверей" для Грузии в случае, если Тбилиси не изменит свою политику.
Несмотря на критику, лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе выразил уверенность в том, что страна станет членом ЕС к 2030 году.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии в начале июня, несмотря на массовые протесты и предупреждения со стороны ЕС и США. Парламент Грузии принял этот закон, игнорируя широкое общественное недовольство и международную критику.
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ЕС приостановило финансирование армии Грузии
Информированный источник в Евросоюзе подтвердил информационному агентству РИА Новости о приостановке выделения финансовой помощи вооруженным силам Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год из средств Европейского фонда мира.
Грузия откатывается от ЕС
Согласно информации, полученной от осведомленного источника в Евросоюзе, в организации растет обеспокоенность действиями грузинского правительства, которые, по мнению ЕС, свидетельствуют о регрессе страны на пути к европейской интеграции, сообщает источник РИА Новости.
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