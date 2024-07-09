Европейский Союз пересматривает свою финансовую поддержку Грузии в связи с принятием закона об иностранных агентах, как сообщил информированный источник в ЕС агентству РИА Новости.

По его словам, уже реализуются краткосрочные меры по пересмотру финансовой помощи.

Критика в адрес Грузии со стороны ЕС усилилась после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Европейские политики утверждают, что данный законодательный акт противоречит европейским ценностям и принципам, угрожая перспективам вступления Грузии в Евросоюз.

На июньском саммите в Брюсселе лидеры ЕС призвали Грузию изменить свою политику, заявив, что текущий курс может поставить под угрозу процесс интеграции страны в Европейский Союз.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял о возможности ограничения финансирования грузинского правительства и приостановки обмена визитами на высоком уровне. Он также предупредил о потенциальном "закрытии дверей" для Грузии в случае, если Тбилиси не изменит свою политику.

Несмотря на критику, лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе выразил уверенность в том, что страна станет членом ЕС к 2030 году.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии в начале июня, несмотря на массовые протесты и предупреждения со стороны ЕС и США. Парламент Грузии принял этот закон, игнорируя широкое общественное недовольство и международную критику.

Фото: commons.wikimedia.org/AR Paris France (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) ﻿