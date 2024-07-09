Информированный источник в Евросоюзе подтвердил информационному агентству РИА Новости о приостановке выделения финансовой помощи вооруженным силам Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год из средств Европейского фонда мира.
Это решение было принято в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах.
Ранее о замораживании этих средств, предназначенных для укрепления обороноспособности Грузии, сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.
Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" вызвало резкую критику со стороны Евросоюза. Брюссель рассматривает этот законодательный акт как противоречащий европейским ценностям и принципам, угрожая введением различных мер против Грузии, включая отказ в перспективе членства в ЕС.
На июньском саммите в Брюсселе лидеры ЕС призвали Грузию пересмотреть свою политику, указав на риск прекращения процесса интеграции страны в Евросоюз.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял о возможности ограничения финансирования грузинского правительства и приостановки обмена визитами на высоком уровне.
Он также предупредил о потенциальном "закрытии дверей" для Грузии в случае, если Тбилиси не изменит свой курс.
Несмотря на критику, лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе выразил уверенность в том, что страна станет членом ЕС к 2030 году.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии в начале июня, несмотря на массовые протесты и предупреждения со стороны ЕС и США. Это решение грузинского парламента вызвало серьезную озабоченность международного сообщества и привело к напряженности в отношениях между Тбилиси и Брюсселем.
Фото: www. flickr.com/Michal Osmenda (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Грузия откатывается от ЕС
Согласно информации, полученной от осведомленного источника в Евросоюзе, в организации растет обеспокоенность действиями грузинского правительства, которые, по мнению ЕС, свидетельствуют о регрессе страны на пути к европейской интеграции, сообщает источник РИА Новости.
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