Информированный источник в Евросоюзе подтвердил информационному агентству РИА Новости о приостановке выделения финансовой помощи вооруженным силам Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год из средств Европейского фонда мира.

Это решение было принято в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах.

Ранее о замораживании этих средств, предназначенных для укрепления обороноспособности Грузии, сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

Принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" вызвало резкую критику со стороны Евросоюза. Брюссель рассматривает этот законодательный акт как противоречащий европейским ценностям и принципам, угрожая введением различных мер против Грузии, включая отказ в перспективе членства в ЕС.

На июньском саммите в Брюсселе лидеры ЕС призвали Грузию пересмотреть свою политику, указав на риск прекращения процесса интеграции страны в Евросоюз.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял о возможности ограничения финансирования грузинского правительства и приостановки обмена визитами на высоком уровне.

Он также предупредил о потенциальном "закрытии дверей" для Грузии в случае, если Тбилиси не изменит свой курс.

Несмотря на критику, лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе выразил уверенность в том, что страна станет членом ЕС к 2030 году.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии в начале июня, несмотря на массовые протесты и предупреждения со стороны ЕС и США. Это решение грузинского парламента вызвало серьезную озабоченность международного сообщества и привело к напряженности в отношениях между Тбилиси и Брюсселем.

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