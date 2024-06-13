Министры внешних дел нескольких европейских государств попросили главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС как часть будущего комплекса антироссийских санкций.



Согласно информации издания Politico, представители Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Балтии выразили свою просьбу Боррелю.



В письме, о котором сообщается в издании, подчеркивается необходимость "строго контролировать передвижение сотрудников дипломатических миссий России и членов их семей только на территории страны, где они работают".



По мнению авторов обращения, подобные меры помогут "значительно сузить возможности действий российских агентов".



Однако не все страны поддерживают данное предложение, включая Германию, Австрию, Францию и Италию.



Власти России неоднократно утверждали, что справятся с давлением санкций, которое давно ощущается на Западе и продолжает нарастать. Москва отмечала, что Западу не хватает смелости признать неудачу санкционной политики против России.



Внутри западных стран также приходились высказывания о неэффективности антироссийских санкций.



Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что стратегия Запада по сдерживанию и ослаблению России является долгосрочной, и санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.



По его мнению, главная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей.

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