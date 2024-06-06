Евросоюз не готов к взаимодействию с группой БРИКС, считает первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, указывая на существенные различия в принципах функционирования этих двух организаций.



Он отметил, что ранее были плодотворные обмены мнениями, однако нынешние представители Евросоюза не готовы к такому диалогу. По его мнению, группа БРИКС базируется на принципах, сильно отличающихся от европейских стандартов.



В рамках Петербургского международного экономического форума Александр Жуков также подчеркнул, что в Евросоюзе преобладает принцип единовластия, в то время как в группе БРИКС акцент делается на принципе равенства среди участников. "БРИКС открыта для такого сотрудничества, однако из-за существенных различий в принципах и подходах возможности для плодотворного взаимодействия между этими двумя организациями сейчас крайне ограничены", — добавил депутат.



С 1 января Россия возглавила группу БРИКС на ближайший период. Новость стала причиной вступления в организацию новых участников — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, к ним присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Председательство России в группе БРИКС направлено на укрепление многостороннего сотрудничества для достижения справедливого мирового развития и обеспечения безопасности. В рамках своего председательства Россия планирует провести более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.



Петербургский международный экономический форум, который проходит с 5 по 8 июня, имеет информационную поддержку от РИА Новости.

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