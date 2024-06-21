Европейский союз намерен до конца июня заключить соглашение с Украиной об обязательствах в сфере безопасности, сообщил высокопоставленный представитель ЕС журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета министров иностранных дел государств-участников. Об этом сообщает РИА Новости.



Это мероприятие запланировано на понедельник, 24 июня.



Согласно слова европейского чиновника, на заседании министры обсудят обязательства по обеспечению безопасности для Украины, и планируется завершить подписание документа к концу месяца. Он добавил, что данные обязательства предполагают взаимные действия в области безопасности со стороны как ЕС, так и Украины.



По словам этого источника, подобные договоренности "уже согласованы между Украиной и несколькими членами Евросоюза".

Фото: commons. wikimedia. org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)