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Украина и ЕС намерены подписать договор о безопасности
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:06

Украина и ЕС намерены подписать договор о безопасности

Европейский союз намерен до конца июня заключить соглашение с Украиной об обязательствах в сфере безопасности, сообщил высокопоставленный представитель ЕС журналистам в Брюсселе перед началом заседания Совета министров иностранных дел государств-участников. Об этом сообщает РИА Новости.

Это мероприятие запланировано на понедельник, 24 июня.

Согласно слова европейского чиновника, на заседании министры обсудят обязательства по обеспечению безопасности для Украины, и планируется завершить подписание документа к концу месяца. Он добавил, что данные обязательства предполагают взаимные действия в области безопасности со стороны как ЕС, так и Украины.

По словам этого источника, подобные договоренности "уже согласованы между Украиной и несколькими членами Евросоюза".

Фото: commons. wikimedia. org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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