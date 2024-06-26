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ЕС продолжит
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:33

ЕС продолжит "доносить информацию" до российской аудитории

Главный представитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что несмотря на запрет в РФ на просмотр европейских СМИ, ЕС все же будет предоставлять информацию российской аудитории.

По словам Борреля, уважение свободы слова и независимости СМИ является ключевым ценностным принципом Евросоюза.

Он подчеркнул, что ЕС будет продолжать обеспечивать доступ к объективной информации, включая для слушателей в России, как было отражено в его письменном заявлении.

Ранее представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог договориться о совместном заявлении по осуждению ответных действий России против европейских СМИ в связи с запретом на доступ к ним.

Поэтому именно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступит с заявлением.

Согласно Стано, ЕС в целом осуждает действия России как недопустимые, полагая, что запрет на ряд российских СМИ в Евросоюзе произошел из-за их предполагаемого отсутствия независимости.

Однако в ЕС не представлено никаких доказательств в этом случае, что было подчеркнуто со стороны представителя.

Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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