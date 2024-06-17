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Молдавия получит 2 миллиона евро на подготовку полиции
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:05

Молдавия получит 2 миллиона евро на подготовку полиции

Молдавия получит финансирование в размере 2 миллионов евро от Европейского союза для осуществления проекта по развитию умений сотрудников полиции в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, как сообщили представители делегации ЕС в стране.

Была проведена церемония подписания нового проекта EU4Public Order, который финансируется Европейским Союзом.

В рамках данного проекта будет предоставлена поддержка правоохранительным органам министерства внутренних дел, уделено особое внимание Генеральной инспекции карабинеров в ее обязанностях, связанных с общественным порядком и безопасностью, как отмечается в сообщении, размещенном на странице делегации ЕС в Молдавии в социальных сетях.

В рамках предпринятых усилий Молдавия в течение трех лет получит 2 миллиона евро.

Операционное начало программы запланировано на июль текущего года, реализацией будет заниматься итальянская организация Arma dei Carabinieri.

Проект будет поддерживать правоохранительные органы МВД, уделяя специальное внимание генеральному инспекторату карабинеров в выполнении его функций, связанных с обеспечением общественного порядка и безопасности.

Его целью является и предотвращение преступлений, и борьба с ними, одновременно продвигая права человека.

Власти Молдавии ожидают, что данный проект способствует улучшению технических и управленческих навыков для предоставления высококачественных услуг по обеспечению общественного порядка и поддержанию цифровизации ключевых процессов управления ресурсами.

Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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