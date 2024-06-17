Молдавия получит финансирование в размере 2 миллионов евро от Европейского союза для осуществления проекта по развитию умений сотрудников полиции в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан, как сообщили представители делегации ЕС в стране.
Была проведена церемония подписания нового проекта EU4Public Order, который финансируется Европейским Союзом.
В рамках данного проекта будет предоставлена поддержка правоохранительным органам министерства внутренних дел, уделено особое внимание Генеральной инспекции карабинеров в ее обязанностях, связанных с общественным порядком и безопасностью, как отмечается в сообщении, размещенном на странице делегации ЕС в Молдавии в социальных сетях.
В рамках предпринятых усилий Молдавия в течение трех лет получит 2 миллиона евро.
Операционное начало программы запланировано на июль текущего года, реализацией будет заниматься итальянская организация Arma dei Carabinieri.
Проект будет поддерживать правоохранительные органы МВД, уделяя специальное внимание генеральному инспекторату карабинеров в выполнении его функций, связанных с обеспечением общественного порядка и безопасности.
Его целью является и предотвращение преступлений, и борьба с ними, одновременно продвигая права человека.
Власти Молдавии ожидают, что данный проект способствует улучшению технических и управленческих навыков для предоставления высококачественных услуг по обеспечению общественного порядка и поддержанию цифровизации ключевых процессов управления ресурсами.
Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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