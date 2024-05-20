Европейские чиновники выразили опасения, что после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, известного своей оппозицией поставкам оружия Украине и ее вступлению в НАТО, он может стать еще более разрушительной фигурой в альянсе, сравнимой с премьером Венгрии Виктором Орбаном, сообщает газета Financial Times.

Газета отмечает, что некоторые европейские чиновники беспокоятся о том, что Фицо может превратиться в более разрушительную силу внутри НАТО, подобно Орбану, который замедлил процесс вступления Финляндии и Швеции в альянс.

Financial Times также напоминает, что до покушения Фицо присоединился к венгерскому лидеру в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО.

Неназванный высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что в частных беседах Фицо проявлял большую компромиссность, чем во время публичных выступлений. По его мнению, словацкий премьер не может сравниваться с Орбаном по степени влияния.

Покушение на Фицо, которое произошло15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, ошеломило словацкое общество. В настоящее время, пока Фицо находится на восстановлении, словаки обдумывают, каким станет их лидер после такого инцидента- изменит ли он свою позицию или будет стремиться к мести и укреплению своей власти.

Во время покушения на Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщило о критическом состоянии Фицо. Нападавший произвел пять выстрелов в премьера, и полиция задержала его на месте. Вице-премьер сообщил, что в Фицо попало четыре пули, одна из которых пробила желудок политика.

По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. СМИ сообщили, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихсярядом с местом проведения заседания правительства. МВД уточнило, что Цинтула действовал в одиночку, участвовал в антиправительственных протестах, но не был связан с радикальными группировками. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Фицо выступал против поставок оружия Украине и блокирования ее членства в НАТО, поскольку, по его мнению, это могло бы означать начало Третьей мировой войны. Он считал, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также выступал против отправки военных на Украину, полагая, что это приведет к эскалации конфликта. Фицо подчеркивал, что Словакия не заинтересована в создании России как врага.

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