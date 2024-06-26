Операторы сотовой связи в некоторых странах Евросоюза начали запрещать доступ к веб-сайту РИА Новости и другим ресурсам. Эту информацию подтвердили ведущие операторы Германии. Решение о блокировке российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", а также Voice of Europe, вступило в силу 24 июня.



"Это решение действует как национальный закон во всех странах-членах ЕС без участия правительств. Мы выполнили это требование вчера, 25 июня. С этого момента мы заблокировали домены voiceofeurope. com, ria. ru, iz. ru и rg. ru", — сообщили представители РИА Новости в пресс-службе крупнейшего европейского оператора связи Telekom со штаб-квартирой в немецком городе Бонн.



Аналогичный ответ получила и компания O2, в то время как другая крупная компания Vodafone промолчала относительно блокировки, направив обращение к Европейской комиссии.



Корреспонденты РИА Новости установили, что большинство операторов связи Telekom в Австрии и Германии, а также немецкая компания O2, которая имеет свою сеть, выполнили требование о блокировке доступа к сайту РИА Новости.



В Венгрии и Чехии местные филиалы компании Telekom: Magyar Telekom и чешский T-mobile также блокируют доступ к сайту, тогда как через чешские компании O2 и Vodafone сайт по-прежнему доступен.



В других странах, включая Швейцарию, Францию, Грецию и Нидерланды, на 26 июня подобные меры не вводились, в то время как в Бельгии, Польше и Испании доступ к сайту блокирован уже несколько лет, а в Словакии сайт ria. ru доступен только через мобильных операторов.



Ранее Россия ввела ответные меры в отношении иностранных СМИ, ограничивая их доступ к российским ресурсам в интернете. Под данные ограничения попали 81 издание из различных стран Евросоюза и других стран.



Ситуация с российскими СМИ на западе становится все более напряженной. В 2016 году Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, назвав Sputnik и RT основными угрозами.



Некоторые западные политики, включая сенаторов и конгрессменов США, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя такие обвинения не были подтверждены. Российские представители назвали эти утверждения небеспочвенными.



Последние санкции ЕС против крупнейших российских СМИ включают запрет на их вещание на территории Евросоюза. Это решение было принято без участия суда или национальных регуляторов СМИ в странах ЕС.



Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва не ожидала такого уровня санкций против журналистов, спортсменов и представителей культуры.

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