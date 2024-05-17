Решение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций вступит в силу с 19 мая, сообщили в ЕК.
ЕС примет решение об использовании активов РФ уже 21 мая
Совет Европейского союза планирует принять решение относительно использования выручки с замороженных суверенных активов России для оказания военной помощи Украине на встрече, которая состоится во вторник, 21 мая, как сообщил европейский источник РИА Новости.
Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине
Россия не потерпит ультиматумов в вопросах украинского кризиса, заявил Владимир Путин.
Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе
Дерматовенеролог Светлана Денисевич поделилась мнением о татуировках, отмечая их красоту и значение для самовыражения.
Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9
Врач Наталия Блинова описала ситуацию устойчивой к лечению гипертонии, когда нормализация давления не достигается даже при использовании трех различных антигипертензивных препаратов, включая диуретик.