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С 19 мая в ЕС вводится уголовная ответственность за нарушение санкций
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:00

С 19 мая в ЕС вводится уголовная ответственность за нарушение санкций

Решение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций вступит в силу с 19 мая, сообщили в ЕК.

Мир

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