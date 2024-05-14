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Ермак предложил Западу отдать Украине замороженные активы РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:01

Ермак предложил Западу отдать Украине замороженные активы РФ

Руководитель аппарата Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил союзникам Киева тратить на поддержку Украины 0,25% своего валового внутреннего продукта и перечислить ей замороженные активы Российской Федерации.

В соответствующем сообщении, опубликованном в канале Telegram Ермака, отмечается важность того, чтобы союзники выделяли 0,25% своего ВВП для военной помощи Украине и размораживали российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для поддержки страны.

Кроме того, Ермак предложил западным странам определить точные сроки вступления Украины в НАТО — не позднее июля 2028 года. По его мнению, это позволит НАТО продемонстрировать России, что Москва не получит выгоду от продолжения боевых действий.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос членства Украины в альянсе уже решен, однако продолжается дискуссия о том, когда это произойдет и какие условия для этого необходимы. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил о подаче Украиной заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что полное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

Представитель США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный на июль саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку вопрос Украины станет на нем центральным.

Тем не менее, она уточнила, что вступления Киева в НАТО на предстоящем саммите не ожидается. В свою очередь, Столтенберг также отметил, что согласия по членству Украины на предстоящем саммите не предвидится.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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