Руководитель аппарата Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил союзникам Киева тратить на поддержку Украины 0,25% своего валового внутреннего продукта и перечислить ей замороженные активы Российской Федерации.



В соответствующем сообщении, опубликованном в канале Telegram Ермака, отмечается важность того, чтобы союзники выделяли 0,25% своего ВВП для военной помощи Украине и размораживали российские активы на сумму 300 миллиардов долларов для поддержки страны.



Кроме того, Ермак предложил западным странам определить точные сроки вступления Украины в НАТО — не позднее июля 2028 года. По его мнению, это позволит НАТО продемонстрировать России, что Москва не получит выгоду от продолжения боевых действий.



Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос членства Украины в альянсе уже решен, однако продолжается дискуссия о том, когда это произойдет и какие условия для этого необходимы. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил о подаче Украиной заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что полное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.



Представитель США при НАТО Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный на июль саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку вопрос Украины станет на нем центральным.

Тем не менее, она уточнила, что вступления Киева в НАТО на предстоящем саммите не ожидается. В свою очередь, Столтенберг также отметил, что согласия по членству Украины на предстоящем саммите не предвидится.

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