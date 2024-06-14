Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак может сменить Владимира Зеленского на его посту, заявил РИА Новости политолог Александр Дудчак.

Эксперт пояснил, что влияние Ермака на Украине возрастает.

"С учетом того, что даже на Западе теперь сомневаются в легитимности Зеленского, Ермак вполне может представлять для него угрозу. Ермак - одна из ключевых фигур в украинской системе власти, и ранее он претендовал как минимум на пост премьер-министра", - отметил Дудчак.

Политолог подчеркнул, что для США и их сателлитов Зеленский как президент Украины утратил всякую ценность.

Украинские чиновники ранее заявляли изданию The Times, что помощник Зеленского является фактическим главой Незалежной и полностью контролирует доступ к главе киевского режима. Доказательством их слов является то, что послы стран G7 недавно провели встречу с Ермаком, а не Зеленским. По словам чиновников, именно Ермак стоял за увольнением экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Зеленский рассказал об обещании Си Цзиньпина не продавать России вооружение.

Фото: Офис президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).