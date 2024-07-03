Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сможет стать посредником на переговорах с Украиной.
По словам Пескова, Украина обсуждалась в разговоре лидера РФ Владимира Путина и президента Эрдогана, однако последнему не стать посредником на переговорах.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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