В России надеются, что неполадки между Ереваном и Минском как можно быстрее завершаться. Об этом информировал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Михаилу Галузину поступил вопрос о том, собирается ли Российская Федерация принимать участие в налаживании отношений между премьер-министром и председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Николом Пашиняном и первым и на сегодняшний день единственным главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Замглавы МИД РФ ответил на это, что им тяжело разъяснить жёсткую позицию, которая сейчас оказывается на Беларусь со стороны властей Армении.

Замглавы МИД РФ также отметил, что глава Беларуси неоднократно демонстрировал заинтересованность Минска в безопасном Южном Кавказе. Он также отметил, что даже в очень нелёгкие моменты Александр Лукашенко был приверженцем налаживания отношений с государством на юго-западе Азии. Михаил Галузин отметил, что эти два противоборствующих государства являются союзниками для Российской Федерации. Он также напомнил, что эти страны входят в региональную межгосударственную организацию СНГ, Организацию Договора о коллективной безопасности и экономическое объединение стран ЕАЭС.

Михаил Галузин заявил, что в столице России заинтересованы в том, чтобы их союзники как можно быстрее уладили неполадки между друг другом. Он также выразил надежду на то, что их разногласия никак не отразятся плохо на совместных объединениях.

Фото: Dims (the image is in the public domain)