МВД Армении сообщило РИА Новости о задержании уже 240 участниках массовых протестов в Ереване, требующих оставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Ранее агентство сообщало о 137 задержанных.
Акции протеста в Ереване проходят с 9 мая, по призыву лидера армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины", архиепископа Баграта Галстаняна. Митингующие требуют отставки Пашиняна, остановки делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий.
Ранее Мария Захарова ответила президенту Эстонии на угрозы "поставить Росстю на колени".
Фото: commons. wikimedia.org/Ավետիսյան91 (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).
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