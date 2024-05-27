МВД Армении сообщило РИА Новости о задержании уже 240 участниках массовых протестов в Ереване, требующих оставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее агентство сообщало о 137 задержанных.

Акции протеста в Ереване проходят с 9 мая, по призыву лидера армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины", архиепископа Баграта Галстаняна. Митингующие требуют отставки Пашиняна, остановки делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий.

Ранее Мария Захарова ответила президенту Эстонии на угрозы "поставить Росстю на колени".

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