Турция не может быть посредником в мирных переговорах по Украине, так как конфликт на самом деле ведётся между Россией и США. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подмочил свою репутацию переговорщика, освободив боевиков неонацистского батальона "Азов"* вопреки собственным обещаниям. Об этом NewsInfo.Ru рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не сможет стать посредником на переговорах по Украине, хотя эта тема обуждалась в среду на встрече лидеров России и Турции в Астане.

"Думаю, это связано с тем, что нет конфликта между Россией и Украиной, есть конфликт между Россией и США. И это все прекрасно понимают. Кстати, последний опрос в Украине показал о том, что половина жителей Украины выступают за то, чтобы переговоры о мире состоялись между Россией и США без участия Украины. То есть украинцы прекрасно понимаю, что режим марионеточный, и США, как империалистический доминирующий гегемон, должны решить за украинцев. Посредником между Россией и США Турция вряд ли сможет быть", — подчеркнул Марков.

Другой причиной, по словам эксперта, является освобождение Эрдоганом бойцов неофашистского батальона "Азов"*, сдавшихся российской армии на заводе "Азовсталь". Это произошло вопреки договорённостям России и Турции, согласно которым командиры батальона, являющиеся военными преступниками и террористами, должны были находиться до окончания боевых действий на территории Турции, напомнил Марков.

"Но Эрдоган почему-то взял и отпустил их, тем самым нанеся сильнейший удар по своему имиджу такого переговорщика. Ведь раньше Путин был не против участия Эрдогана. Но Эрдоган хотел бы быть этим посредником", — подчеркнул политолог.

Политические отношения России и Турции сейчас можно охарактеризовать в целом как позитивные, но противоречивые, добавил эксперт. У Путина и Эрдогана есть очевидный общий интерес в том, чтобы "обманывать американцев и европейцев", помогая России обходить западные санкции, пояснил Марков. Также Анкара и Москва заинтересованы в урегулировании на Южном Кавказе, добавил политолог.

"Но есть противоречия в том, что Турция до сих пор является членом НАТО и в этом смысле подчиняется США. Есть противоречия по вопросам Сирии, где они поддерживают противоборствующие стороны. Но при этом Путина и Эрдогана связывают уважительные отношения. Россия и Турция идеально с точки зрения дипломатии решают вопросы. Именно дипломатия должна решать спорные вопросы. Вот они и решают их друг с другом идеально", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

* Признан террористическим и запрещён в России.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0).