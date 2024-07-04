Турция не может быть посредником в мирных переговорах по Украине, так как конфликт на самом деле ведётся между Россией и США. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подмочил свою репутацию переговорщика, освободив боевиков неонацистского батальона "Азов"* вопреки собственным обещаниям. Об этом NewsInfo.Ru рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.
Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не сможет стать посредником на переговорах по Украине, хотя эта тема обуждалась в среду на встрече лидеров России и Турции в Астане.
"Думаю, это связано с тем, что нет конфликта между Россией и Украиной, есть конфликт между Россией и США. И это все прекрасно понимают. Кстати, последний опрос в Украине показал о том, что половина жителей Украины выступают за то, чтобы переговоры о мире состоялись между Россией и США без участия Украины. То есть украинцы прекрасно понимаю, что режим марионеточный, и США, как империалистический доминирующий гегемон, должны решить за украинцев. Посредником между Россией и США Турция вряд ли сможет быть", — подчеркнул Марков.
Другой причиной, по словам эксперта, является освобождение Эрдоганом бойцов неофашистского батальона "Азов"*, сдавшихся российской армии на заводе "Азовсталь". Это произошло вопреки договорённостям России и Турции, согласно которым командиры батальона, являющиеся военными преступниками и террористами, должны были находиться до окончания боевых действий на территории Турции, напомнил Марков.
"Но Эрдоган почему-то взял и отпустил их, тем самым нанеся сильнейший удар по своему имиджу такого переговорщика. Ведь раньше Путин был не против участия Эрдогана. Но Эрдоган хотел бы быть этим посредником", — подчеркнул политолог.
Политические отношения России и Турции сейчас можно охарактеризовать в целом как позитивные, но противоречивые, добавил эксперт. У Путина и Эрдогана есть очевидный общий интерес в том, чтобы "обманывать американцев и европейцев", помогая России обходить западные санкции, пояснил Марков. Также Анкара и Москва заинтересованы в урегулировании на Южном Кавказе, добавил политолог.
"Но есть противоречия в том, что Турция до сих пор является членом НАТО и в этом смысле подчиняется США. Есть противоречия по вопросам Сирии, где они поддерживают противоборствующие стороны. Но при этом Путина и Эрдогана связывают уважительные отношения. Россия и Турция идеально с точки зрения дипломатии решают вопросы. Именно дипломатия должна решать спорные вопросы. Вот они и решают их друг с другом идеально", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.
* Признан террористическим и запрещён в России.
Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0).
Туриста на Пхукете арестовали из-за 413 дней нелегального проживания
Российский турист был арестован на Пхукете за превышение срока пребывания в Таиланде на 413 дней, что значительно превышает безвизовый период пребывания в 60 дней.
Трамп считает, что выбил Байдена из президентской гонки
Дональд Трамп, комментируя результаты недавних предвыборных дебатов, заявил, что президент Джо Байден фактически выбыл из гонки за пост главы государства. Он выразил сомнения в способности Байдена вести переговоры с мировыми лидерами, в частности, с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Украинская певица Повалий поддержала спецоперацию
Народная артистка Украины Повалий назвала СВО "спасением" и призналась, что ждёт перемен на Украине с 2014 года.
Глава Роспотребнадзора Анзор Музаев предложил депутатам пройти тестовый ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил депутатам Госдумы пройти пробный ЕГЭ. Он заявил, что в здании Госдумы можно было бы организовать специальный пункт проведения экзамена, где депутаты и их помощники смогли бы попробовать написать ЕГЭ по различным предметам.