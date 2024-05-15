Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл срочное ночное совещание с министром юстиции и главой разведки после предостережений от своего соратника Девлета Бахчели, лидера партии турецких националистов (МНР), об угрозе государственного переворота, сообщает Türkiye.
Бахчели выразил обеспокоенность возможным заговором в правоохранительных органах. Предупреждение последовало после массовых увольнениий в полицейском управлении Анкары, сотрудников которого обвинили в связях с криминальной группировкой "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски и изъятия цифровых материалов из их домов.
Бахчели подчеркнул, что необходимы более широкие меры, чем отстранение нескольких полицейских.
"Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", — пишет Türkiye.
Ожидается, что Эрдоган обратится с заявлением по этому поводу на предстоящем заседании правящей партии.
Власти также продолжают обвинять Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, в организации попытки переворота 2016 года, в результате которой были арестованы и уволены десятки тысяч человек. Гюлен обвинения отвергает.
Ранее сообщалось, что по делу начальника ГУ кадров Минобороны проходят обыски.
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