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В Турции знают «кукловода», сказал Эрдоган о заговоре
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:00

В Турции знают «кукловода», сказал Эрдоган о заговоре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании правящей Партии справедливости и развития, что власти республики «бросили вызов» членам запрещенной в стране организации ФЕТО, засевшим в полиции, судебной системе и армии, и намерены продолжать это делать.

«Мы хорошо знаем кукловода и автора этой пьесы», — подчеркнул он.

Ранее газета Türkiye сообщила, что Эрдоган провел экстренное заседание из-за предупреждения о готовящемся перевороте.

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