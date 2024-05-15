Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании правящей Партии справедливости и развития, что власти республики «бросили вызов» членам запрещенной в стране организации ФЕТО, засевшим в полиции, судебной системе и армии, и намерены продолжать это делать.
«Мы хорошо знаем кукловода и автора этой пьесы», — подчеркнул он.
Ранее газета Türkiye сообщила, что Эрдоган провел экстренное заседание из-за предупреждения о готовящемся перевороте.
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