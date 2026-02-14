Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Эпигенетические исследования иммунитета
Эпигенетические исследования иммунитета
© public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 11:44

Удар в самое сердце: вирус один, но последствия разные — в крови скрыт решающий механизм

Один и тот же вирус способен вызвать у людей совершенно разные последствия — от лёгкого недомогания до тяжёлых осложнений. Этот контраст особенно ярко проявился во время пандемии COVID-19. Учёные решили разобраться, почему иммунная система реагирует так неодинаково. Об этом сообщает Nature Genetics.

Генетика и опыт: двойное влияние на иммунитет

Исследователи Института биологических исследований Солка пришли к выводу, что различия в реакции на инфекцию формируются под влиянием двух факторов — наследственности и жизненного опыта. Речь идёт об эпигенетических изменениях — химических метках на ДНК, которые не меняют сам генетический код, но регулируют активность генов. Эти молекулярные механизмы определяют, какие гены будут активны в конкретной клетке, а какие останутся "выключенными".

Все клетки организма содержат одинаковую ДНК, однако работают по-разному. Причина — в эпигеноме, совокупности модификаций, управляющих работой генов. В отличие от стабильной последовательности ДНК, эпигеном меняется под воздействием инфекций, вакцинации, питания и факторов среды. Похожие процессы обсуждаются и в исследованиях, где иммунная система участвует в развитии артериальной гипертонии, что подчёркивает её роль не только в борьбе с вирусами, но и в хронических заболеваниях.

"Наши иммунные клетки хранят молекулярную память как о наших генах, так и о нашем жизненном опыте, и эти две силы по-разному влияют на иммунную систему", — говорит старший автор исследования Джозеф Экер.

По его словам, инфекции и внешние воздействия оставляют устойчивые эпигенетические следы, которые затем определяют характер иммунного ответа.

Эпигенетический атлас иммунных клеток

Чтобы отделить влияние генетики от приобретённых факторов, учёные проанализировали образцы крови 110 человек с разным происхождением и жизненным опытом. В исследование вошли люди, перенёсшие грипп, ВИЧ-1, инфекции стафилококка, SARS-CoV-2, а также вакцинацию и воздействие химических веществ.

Команда сосредоточилась на четырёх типах иммунных клеток: Т- и В-лимфоцитах, отвечающих за иммунную память, а также моноцитах и естественных киллерах, которые реагируют быстро и масштабно. В результате был создан каталог дифференциально метилированных участков ДНК — своеобразная карта эпигенетических различий. Интерес к особенностям распространения вирусов сохраняется и в других работах: например, эксперимент с участием больных гриппом показал, почему вирус не всегда передаётся даже при тесном контакте.

"Мы обнаружили, что генетические варианты, связанные с развитием заболеваний, часто влияют на метилирование ДНК в определенных типах иммунных клеток", — говорит соавтор исследования Вубин Дин.

Эти данные помогают понять, какие именно клетки становятся отправной точкой болезни и где искать мишени для терапии.

Наследственные и приобретённые изменения

Одним из ключевых результатов стало разделение эпигенетических изменений на два типа: обусловленные генетикой и сформированные жизненным опытом. Выяснилось, что они локализуются в разных участках эпигенома и выполняют разные функции.

Генетически обусловленные изменения чаще встречаются в стабильных областях генов, особенно в долгоживущих Т- и В-клетках. Приобретённые изменения концентрируются в гибких регуляторных зонах, отвечающих за быструю адаптацию к новым угрозам. Такой подход позволяет точнее оценивать риски и прогнозировать течение инфекций.

Созданный эпигенетический атлас иммунной системы открывает путь к персонализированной медицине. По мере накопления данных исследователи рассчитывают выявлять защитные эпигенетические маркеры и заранее прогнозировать реакцию организма на вирусы. Это может изменить подход к профилактике и лечению, сделав его более точным и индивидуальным.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лицо выглядит моложе без хирургии: курс из 10 процедур меняет рельеф и возвращает чёткий контур вчера в 16:21

Без уколов и операций: косметолог раскрыла методы, которые помогают подтянуть лицо и замедлить возрастные изменения при регулярном подходе.

Читать полностью » Тревога растёт от каждого скролла — взрослые могут остановить этот круг всего одним решением вчера в 16:11

Психолог объяснила, как поток тревожных новостей влияет на взрослых и детей и почему осознанное переключение внимания становится вопросом психического здоровья.

Читать полностью » Бессонница держит сердце в напряжении всю ночь — последствия всплывают спустя годы вчера в 14:04

Сон и сердце связаны теснее, чем кажется: от давления до риска инфаркта. Почему режим сна становится ключом к профилактике и на что важно обратить внимание.

Читать полностью » Микробы попались с поличным: датчик на нижнем белье раскрывает тайную жизнь кишечника после еды вчера в 12:17

Smart Underwear Sensor фиксирует активность кишечных бактерий и меняет взгляд на норму газообразования, раскрывая неожиданные данные о микробиоте и питании.

Читать полностью » Съела яблоко вместе с едой — уровень сахара ведёт себя спокойнее: всё дело в сочетании вчера в 11:52

Яблоко — это не просто перекус, это ваш надежный помощник в борьбе со скачками сахара и поддержке здоровья.

Читать полностью » Сок из кислых ягод запускает перемены в крови: холестерин сдаёт позиции без жёстких диет вчера в 10:57

Терпкий вишнёвый и черничный сок проверили на влияние на сердце и холестерин. Результаты 20-дневного исследования могут изменить взгляд на привычные напитки.

Читать полностью » Учёные связали сон, движение и питание — вместе они работают сильнее, чем по отдельности вчера в 9:03

Небольшие изменения в сне и физической активности могут неожиданно изменить вашу жизнь к лучшему.

Читать полностью » Поздний голод перед сном оказался не врагом — правильный перекус помогает уснуть быстрее вчера в 6:28

Ночной перекус не враг сна: правильная небольшая порция с белком, сложными углеводами и магнием может выровнять сахар и успокоить организм.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Посуда, подушки и список дел творят магию: простой ритуал перед сном делает утро неожиданно лёгким
Питомцы
Бекон и сыр вредят сердцу собаки — привычка угощать выходит боком
Недвижимость
Блестящий пол после уборки скрывает проблему — причина в одной привычке
Садоводство
Самшит редеет после неправильной обрезки — февраль спасает кусты от пустой кроны
Наука
Формирование ядра Земли определило судьбу жизни — всё зависело от тонкой химической настройки
Питомцы
Эфирные масла в доме бьют по нюху собаки: безобидный аромат превращается в тихий яд
Садоводство
Подогрев почвы ускоряет всходы — однако часть культур от этого только страдает
Питомцы
Визит к ветеринару проходит впустую — эти вопросы владельцы почти никогда не задают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet