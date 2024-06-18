За январь-март текущего года стоимость социально значимых продуктов в РФ уменьшилась более чем на 6%. Это объясняется попытками торговых точек удержать цены на данную продукцию. По мнению сенатора РФ Ольги Епифановой, падение цен будет продолжаться. Об этом она рассказала российскому интернет-изданию "Газета.Ru".

Ольга Епифанова утверждает, что в Государственной Думе сейчас изучают законопроект о внедрении во все продовольственные магазины предельной надбавки к себестоимости товара, не превышающей 10%. В список жизненно необходимых товаров входят такие основные продукты питания, как хлеб, определённые пищевые продукты, которые вырабатываются из молока, крупы, состоящие из цельных или дроблёных зёрен различных культур и так далее.

Сенатор уверяет, что государство предпримет все необходимые меры, дабы такая жизненно необходимая продукция, как, например, некоторые молочные товары, всегда были доступны любому потребителю. Таким образом, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, созданный по технологии сыра, упали в цене почти на 20%. Ольга Епифанова спрогнозировала снижение и в будущем.

Стоимость муки, по словам сенатора, летом будет уменьшаться. Однако она добавила, что направление цен в осенний период ещё остаются тайной. Также она напомнила, что много неточностей может быть из-за неожиданных холодов, произошедших в конце весны. Помимо этого, пониженная цена может коснуться и гречневой крупы. Так произойдёт, если изготовители будут производить её слишком много, из-за чего появится лишний спрос.

Уменьшение цен добралось и до овощей. Ольга Епифанова заявила, что в этот список войдут картошка, репчатый лук, свёкла и многое другое.

Ольга Епифанова уверила, что стоимость яиц будет значительно меньше. Так, например, цена в начале текущего года для продажи яиц крупными партиями для перепродажи доходила почти до 100 рублей за десяток. Сейчас же товар стоит 90 рублей.

Фото: https://pxhere.com/en/photo/1040940 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)